menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Madre de familia con leucemia pide ayuda para que le donen sangre

Rotafono de RPP | Rebeca Yalli, natural de la región Huancavelica, necesita 20 unidades de sangre de tipo O positivo, para continuar con su tratamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), en el distrito limeño de Surquillo.
| | Laura Urbina Saldaña
Rebeca Yalli busca donantes voluntarios para reponer la sangre que le colocan durante el tratamiento.

Rebeca Yalli busca donantes voluntarios para reponer la sangre que le colocan durante el tratamiento. | Fuente: Rotafono

Rebeca Ruth Yalli Ramos, de 29 años, diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda, se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar la ayuda de donadores de sangre, a fin de reponer la que ha sido aplicada en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), situado en el distrito limeño de Surquillo.  

La madre de una niña de 10 años, natural de Huancavelica, fue diagnosticada con leucemia desde noviembre del año pasado y recibió su tratamiento en el INEN. Ella necesita 20 unidades de sangre de tipo O positivo. 

Tras someterse a intensas quimioterapias, la paciente ha acumulado una deuda de 20 unidades de sangre con el banco del referido establecimiento de salud.

Rebeca busca desesperadamente donantes voluntarios para reponer y asegurar su tratamiento en los próximos meses.

Si usted desea colaborar con Rebeca Yalli con la donación de sangre, puede comunicarse al siguiente número telefónico 973 604 337.

Te recomendamos
Jesús María: familia busca a joven que desapareció tras salir de centro de salud

Jesús María: familia busca a joven que desapareció tras salir de centro de salud

 Trujillo: piden insumos y medicamentos para que operen en Lima a adulta mayor con tumor en el cerebro | Minsa

Trujillo: piden insumos y medicamentos para que operen en Lima a adulta mayor con tumor en el cerebro | Minsa

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Madre con leucemia Necesitan sangre Rotafono INEN Huancavelica
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Magdalena del Mar: familia pide ayuda para buscar a perrito Chato

Magdalena del Mar: familia pide ayuda para buscar a perrito Chato

 Jesús María: familia busca a joven que desapareció tras salir de centro de salud

Jesús María: familia busca a joven que desapareció tras salir de centro de salud

 Chimbote: buscan a adulto mayor de 66 años desaparecido hace 20 días

Chimbote: buscan a adulto mayor de 66 años desaparecido hace 20 días

 Cercado de Lima: familia logra encontrar a mujer con esquizofrenia que se extravió al buscar a su madre

Cercado de Lima: familia logra encontrar a mujer con esquizofrenia que se extravió al buscar a su madre
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot