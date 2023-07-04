Madre de familia con leucemia pide ayuda para que le donen sangre

Rebeca Ruth Yalli Ramos, de 29 años, diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda, se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar la ayuda de donadores de sangre, a fin de reponer la que ha sido aplicada en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), situado en el distrito limeño de Surquillo.



La madre de una niña de 10 años, natural de Huancavelica, fue diagnosticada con leucemia desde noviembre del año pasado y recibió su tratamiento en el INEN. Ella necesita 20 unidades de sangre de tipo O positivo.



Tras someterse a intensas quimioterapias, la paciente ha acumulado una deuda de 20 unidades de sangre con el banco del referido establecimiento de salud.

Rebeca busca desesperadamente donantes voluntarios para reponer y asegurar su tratamiento en los próximos meses.



Si usted desea colaborar con Rebeca Yalli con la donación de sangre, puede comunicarse al siguiente número telefónico 973 604 337.