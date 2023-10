Madre de familia con varices busca ser operada en el Hospital III Angamos Suárez

Cabe precisar, que Rossina no sabe si sus resultados por sus exámenes médicos ya se vencieron debido al largo tiempo de espera, este hecho la frustra mucho y hace un llamado a las autoridades para que puedan ayudarla debido a que teme porque su enfermedad empeore y afecte gravemente su estado de salud.

“Les ruego que por favor, me atiendan lo más rápido porque con esto que yo tengo a mi me puede dar una trombosis, a mi ya me duele hasta el brazo, el lado de corazón en estos días he tenido un poco de hincones, yo tengo miedo”, aseveró Mónica.