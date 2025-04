Madre pide donantes de sangre y plaquetas para su hijo con leucemia

Anna More se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir la ayuda de donantes de sangre y plaquetas a fin de que su hijo de un año reciba su tratamiento contra la leucemia linfática aguda en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), en Lima.

En diciembre del año pasado, la señora Ana y su hijo Gabriel viajaron de Piura a la capital para que el pequeño inicie el tratamiento de quimioterapia contra la leucemia, un tipo de cáncer que afectan los tejidos que forman la sangre en el organismo, incluso la médula ósea y el sistema linfático.

La madre de familia indicó que actualmente debe 20 unidades de sangre y plaquetas, las cuales son exigidas por el establecimiento de salud para que sigan atendiendo al niño y a otros pacientes, según afirmó.

“Acá en el INEN ya no me quieren prestar porque debo 20 unidades de sangre. Hoy tuvo una transfusión de sangre y nos dijeron que hasta hoy nos prestaban porque no hemos devuelto las unidades de sangre”, comentó la señora Anna.

Ana More dijo que no tiene parientes en Lima, por eso apela a la solidaridad de la población para que su hijo continúe con su tratamiento. Ella alquila un cuarto en Ventanilla y vende rifas para cubrir los gastos que la enfermedad demanda.

Cualquier información puede comunicarse con la señora Anna More al siguiente número telefónico 944 934 107.