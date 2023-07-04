Magdalena del Mar: familia pide ayuda para buscar a perrito Chato

La familia solicita el apoyo de los vecinos para localizar al perrito Chato y lograr que regrese sano y salvo a casa. | Fuente: Rotafono
Ana María Sánchez se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir la ayuda de la comunidad, a fin de encontrar a su perrito llamado “Chato” que se perdió el lunes 23 de marzo, en el distrito limeño de Magdalena del Mar.
Explicó que anoche mientras su prima paseaba a su mascota, esta saltó un muro del jardín de su vivienda, situada en la cuadra cuatro del jirón Echenique, y se escapó con dirección al mercado de Magdalena.
"Como en Magdalena justo ayer hubo conciertos y varias actividades, seguramente la bulla lo ha aturdido y se saltó del muro”, comentó.
La familia ha revisado las cámaras de seguridad de la municipalidad y ha buscado en distritos cercanos, pero hasta el momento no lo ubican al can de raza mestiza y de pelaje color caramelo.
Ana María solicita el apoyo de los vecinos para localizar al perrito Chato, de dos años, y lograr que regrese sano y salvo a casa.
“En casa estamos preocupados, mi sobrina también porque a ella fue quien se le escapó, entonces siente un poco culpable. Ya hemos reposteado su foto por distintos grupos de Magdalena, San Miguel, Pueblo Libre, que son distritos aledaños. A ver si nos pueden ayudar a encontrar perrito, por favor", expresó.
Cualquier información sobre el paradero del perrito Chato, puede comunicarse al siguiente número telefónico 940 909 967.
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