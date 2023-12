Mujer de 60 años desaparecida en Lima tras ir a cobrar su pensión fue encontrada en Arequipa

[NOTA PRINCIPAL]

Jenny Morales Martins se comunicó con el Rotafono de RPP Noticias para reportar la desaparición de su tía de 60 años, Patricia Rocío Febres Martins, desde el 29 de noviembre en las inmediaciones del Banco de la Nación, en la sede ubicada en la cuadra 36 de la avenida Brasil del distrito limeño de Magdalena.

La ciudadana contó que su tía había salido de su domicilio aproximadamente a las 10.30 a.m. hacia el centro financiero para realizar el retiro de su pensión, pero no regresó. Además, la sobrina de la desaparecida dijo que no recuerda la vestimenta que llevaba puesta al momento de su salida.

La entidad bancaria le mostró un video de las cámaras de seguridad a los familiares en donde se puede ver a Patricia Febres esperando en la fila para la atención en ventanilla. Sin embargo, no se logró captar si llegó a cobrar su pensión o cuando ella salió.

La Municipalidad de Magdalena le comentó a la sobrina de la mujer de 60 años que recién el lunes 4 de este mes podrán acceder a los videos de cámaras de vigilancia ubicadas en los exteriores del banco y las calles aledañas.

Según Jenny Morales, los oficiales de la Policía Nacional le comentaron que no han iniciado la búsqueda de la desaparecida porque deben transcurrir 72 horas para proceder con la investigación.

Características de la desaparecida

Patricia Rocío Febres Martins tiene 60 años, está diagnosticada con una discapacidad intelectual, es de contextura gruesa, mide 1.56 metros, de tez morena, cabello rojizo corto, ojos color marrón y orejas grandes.

Los familiares de Patricia están muy preocupados, ya que han pasado dos días desde su desaparición y necesita tomar sus medicinas. Hasta el momento no tienen ninguna información sobre su paradero. Si usted conoce alguna información sobre la señora puede comunicarse al siguiente número: 991994677.

El Rotafono sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos e imágenes de tu denuncia o hecho noticioso a través de la app del Rotafono, descárgalo aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.