Manchay: familiares buscan a joven de 20 años que desapareció tras salir a una discoteca

Desde la ciudad de Trujillo, Zaida Gabriel se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hijo, Moises Paredes Gabriel, de 20 años, quien se perdió el pasado 7 de diciembre tras salir del cuarto que alquilaba en el distrito limeño de Pachacámac.



El joven de 20 años salió por la noche de su casa, en la zona de Manchay, con su enamorada, a quien la familia no conoce, rumbo a una discoteca llamada Miami, según le informó el arrendatario de la casa. Sin embargo, su DNI y su billetera se encuentra en su cuarto.

Moisés se comunicó con su madre el último domingo 7 de diciembre, a las 10 de la mañana, y desde esa fecha desconoce su paradero.

El último viernes por la mañana, la madre de Moises, quien reside en el distrito ancashino de Pampas, recibió de una llamada de una persona que indicó que el muchacho estaba en la morgue. La señora de 50 años, al oir ello, se desmayó; lo extraño es que cuando fueron a buscar el número en el registro de llamadas, no pudieron encontrarlo.