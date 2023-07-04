menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Manchay: familiares buscan a joven de 20 años que desapareció tras salir a una discoteca

Rotafono de RPP | No lo encuentran hace más de un mes. El 7 de diciembre, Moisés Paredes Gabriel salió con su enamorada, a quien la familia no conocía, según informó su hermana. Su madre pide que le ayuden a localizarlo.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Moises Paredes Gabriel tiene 20 años, mide 1.68 metros, es de contextura delgada, tiene nariz aguileña y es de tez cobriza.

Moises Paredes Gabriel tiene 20 años, mide 1.68 metros, es de contextura delgada, tiene nariz aguileña y es de tez cobriza.

Desde la ciudad de Trujillo, Zaida Gabriel se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hijo, Moises Paredes Gabriel, de 20 años, quien se perdió el pasado 7 de diciembre tras salir del cuarto que alquilaba en el distrito limeño de Pachacámac

El joven de 20 años salió por la noche de su casa, en la zona de Manchay, con su enamorada, a quien la familia no conoce, rumbo a una discoteca llamada Miami, según le informó el arrendatario de la casa. Sin embargo, su DNI y su billetera se encuentra en su cuarto.

Moisés se comunicó con su madre el último domingo 7 de diciembre, a las 10 de la mañana, y desde esa fecha desconoce su paradero. 

El último viernes por la mañana, la madre de Moises, quien reside en el distrito ancashino de Pampas, recibió de una llamada de una persona que indicó que el muchacho estaba en la morgue. La señora de 50 años, al oir ello, se desmayó; lo extraño es que cuando fueron a buscar el número en el registro de llamadas, no pudieron encontrarlo. 

Te recomendamos
Villa El Salvador: familia busca a menor que desapareció tras salir de su colegio

Villa El Salvador: familia busca a menor que desapareció tras salir de su colegio

 EsSalud: pacientes con trasplante de órganos reciben pastillas Tacrolimus

EsSalud: pacientes con trasplante de órganos reciben pastillas Tacrolimus

Características del desaparecido

Moises Paredes Gabriel tiene 20 años, mide 1.68 metros, es de contextura delgada, tiene nariz aguileña y es de tez cobriza. 

Moises vino a Lima hace un año por motivos de trabajo, pues él vivía en Áncash junto a su familia. Actualmente, labora para una obra de construcción a pocas cuadras de su casa en Manchay. 

La familia está muy preocupada por la salud y seguridad de Moises Paredes, si usted lo ha visto, por favor, comunicarse al número de la familia al 916 915 464 o llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional. 

"Ayúdeme a difundir el caso para encontrar a mi hermano, porque ya es más de una semana y no sabemos nada de él, llamamos a su celular y está apagado. No contesta su WhatsApp ni en el Facebook", expresó Alicia Ramos Gabriel, hermana del joven. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
desaparecido discoteca joven Manchay Rotafono Pachacamac Buscan a joven
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Santa Anita: buscan a padre de familia que desapareció tras realizar un servicio de taxi

Santa Anita: buscan a padre de familia que desapareció tras realizar un servicio de taxi

 Callao: buscan a menor de 17 años que desapareció en un supermercado hace cinco días

Callao: buscan a menor de 17 años que desapareció en un supermercado hace cinco días

 San Martín de Porres: adulta mayor con cataratas desaparece cuando se dirigía a policlínico

San Martín de Porres: adulta mayor con cataratas desaparece cuando se dirigía a policlínico

 San Martín de Porres: adolescente desaparecido en Año Nuevo fue encontrado en Ancón tras seis días [VIDEO]

San Martín de Porres: adolescente desaparecido en Año Nuevo fue encontrado en Ancón tras seis días [VIDEO]
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot