Miraflores: joven fue encontrado luego de estar desaparecido más de 48 horas

Bryan Rosas Villalobos fue reportado como desaparecido el último martes 14 de mayo por su padre, Ricardo Rosas Silva, quien contó que había escapado de su casa, ubicada en la cuadra 3 de la avenida Miguel Grau, en el Callao.

Ricardo contó que el joven salió de su domicilio en la madrugada, pero antes de su escape se encontraba inquieto.

“Estaba desorientado mentalmente. (…) Esa madrugada como a la 1.00 a. m. estaba parado sin hacer nada, le dije ‘Bryan acuéstate que mañana tengo que trabajar’ entonces, (…) se acostó”, contó el padre del joven.

A las 2.30 a. m. Bryan se volvió a levantar, pero se acostar luego de que su padre le pidiera nuevamente que duerma. Minutos más tarde el padre de Bryan se levantó para darse cuenta de que las puertas de la casa estaban abiertas y su hijo ya no estaba.

La familia del joven pasó más de 24 horas sumamente amargas, pero por fortuna este jueves 16 de mayo lograron encontrarlo en el distrito limeño de Miraflores. La gran noticia llegó a la familia mediante un amigo de trabajo de Ricardo, que estaba por la zona y al verlo no dudó en informar a su padre.

Ricardo Rosas tuvo palabras de agradecimiento con el Rotafono de RPP Noticias por el apoyo brindado con la difusión de la desaparición de su hijo. “Estoy muy contento y agradecido con todas esas personas que me apoyaron y me ayudaron en el caso de mi hijo: Serenazgo, policía, al Rotafono de RPP que me ayudó bastante, han estado pendiente ellos de mi caso