Moquegua: pescadores están desaparecidos desde hace más de 15 días tras salir del puerto de Ilo

Pedro Antonio Arce Layme y Freddy Orlando Gonzales Apaza son los tripulantes de la embarcación pesquera "Señor de Huanca I" que zarpó del puerto de Ilo, ubicado en la región Moquegua el pasado 24 de octubre y aún no regresan a tierra.

La familia del patrón de esta lancha se comunicó con el Rotafono de RPP para dar a conocer este hecho y pedir ayuda a las autoridades correspondientes. El hijo de Pedro Arce, Gustavo Arce Gil, afirmó que se enteró de la desaparición de su padre recién hace dos días atrás, gracias a otro pescador.

El ciudadano ha hecho el reclamo respectivo en las distintas entidades marítimas, pero todavía no activan la búsqueda de su padre. Por dicha razón, hace esta denuncia pública y exige que empiecen cuanto antes. Aquella embarcación lleva 20 días desparecido y le parece indignante que no se sepa nada.