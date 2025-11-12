Moquegua: pescadores están desaparecidos desde hace más de 15 días tras salir del puerto de Ilo

El señor Pedro Arce Layme es el capitán de la embarcación pesquera perdida | Fuente: Rotafono
Pedro Antonio Arce Layme y Freddy Orlando Gonzales Apaza son los tripulantes de la embarcación pesquera "Señor de Huanca I" que zarpó del puerto de Ilo, ubicado en la región Moquegua el pasado 24 de octubre y aún no regresan a tierra.
La familia del patrón de esta lancha se comunicó con el Rotafono de RPP para dar a conocer este hecho y pedir ayuda a las autoridades correspondientes. El hijo de Pedro Arce, Gustavo Arce Gil, afirmó que se enteró de la desaparición de su padre recién hace dos días atrás, gracias a otro pescador.
El ciudadano ha hecho el reclamo respectivo en las distintas entidades marítimas, pero todavía no activan la búsqueda de su padre. Por dicha razón, hace esta denuncia pública y exige que empiecen cuanto antes. Aquella embarcación lleva 20 días desparecido y le parece indignante que no se sepa nada.
Gremios de pescadores piden apoyo para encontrar a los dos hombres perdidos | Fuente: Rotafono
Los dos pescadores salieron a aguas del Pacífico Sur Peruano el pasado 2 de octubre para hacer su faena de pesca. Sin embargo, el 24 del mismo mes el capitán envió una solicitud de auxilio y una embarcación que estaba cerca acudió al llamado, pero no encontró nada.
En el comunicado de emergencia hecho por la Federación de Integración y Unificación de los pescadores artesanales del Perú (FIUPAP) se indicó que este pedido fue registrado a 73 millas de la cuadrante del puerto de Marcona. No obstante, eso fue lo último que se supo, ya que no logró comunicación y no lo han visto por la zona.
"Hasta la fecha no hacen nada, a pesar de que ya recibieron la declaración de la dueña, de dos patrones de lancha que hablaron con mi padre vía radio cuando pedía auxilia. Solamente están recibiendo información, pero no activan la búsqueda, que salga el buque de rescate”, sostuvo el hijo del patrón de esta lancha.
Los colegas de los pescadores desaparecidos solicitan "apoyo solidario" para la búsqueda y rescate de los mismos. Gustavo Arce reiteró este llamado para encontrar la lancha perdida, pues la familia está desesperada. Asimismo, agregó que Lima debe dar la autorización correspondiente para que salga el buque a buscarlos.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono