Mujer agredida por venezolano pide que lo incluyan en la lista de los más buscados

Claudia Sedano Revolledo, de 49 años, la mujer que quedó con secuelas tras ser golpeada violentamente en la ciudad de Zarumilla, en la región Tumbes, por defender a su vecina, ha pedido que el Ministerio del Interior cumpla con incluir en la lista de los más buscados a su agresor Héctor David Gómez (25) por el delito de tentativa de feminicidio.

A través del Rotafono de RPP, la señora ha solicitado una audiencia con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, para demandar la pronta captura del ciudadano venezolano que la agredió en diciembre del 2023.

“A mí me prometieron que lo iban a colocar en la lista de los más buscados, pero no hacen caso. Pido una audiencia con el ministro (Juan José Santiváñez), pido que alguien me escuche”, comentó Claudia, quien en enero de este año salió del coma tras ser golpeada trece veces en la cabeza.

Héctor David Gómez, de nacionalidad venezolana, actualmente se encuentra prófugo de la justicia. El Poder Judicial ha dispuesto nueve meses de prisión en su contra.

Pide garantías tras amenazas

Claudia Seda dijo que ha pedido garantías personales en la Prefectura de Lima, pues le han amenazado de muerte si regresa a Tumbes. “Hace dos meses, en Tumbes, nos han mandado un sobre con tierra y una nota en la que dice: Aquí no regreses, soplona”, relató.

La mujer ha sido diagnosticada con paraplejia del perfil derecho y no puede hacer su vida normal como otras personas, por lo que debe caminar con ayuda de un bastón.

Demanda ayuda para tramitar su carné del Conadis

En Lima, la señora Claudia se dedica a vender chocolates para sacar adelante a sus hijas. Por eso ha pedido apoyo para tramitar su carné del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).

“Me siento impotente de no poder trabajar como antes, cómo voy a dar de comer a mis hijas, cómo me voy a solventar. Me siento muy mal”, expresó.

