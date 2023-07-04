San Juan de Miraflores: mujer de 62 años pide ayuda para conseguir una ecografía en el Hospital María Auxiliadora

Nelly Llanos se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y poder conseguir una ecografía en el Hospital María Auxiliadora, del Ministerio de Salud, ubicado en el distrito limeño de Villa María del Triunfo debido a constantes dolores en los senos desde inicios de año y que hasta ahora no puede tener un diagnostico final debido a la falta de este examen.



Nelly contó que ella acudió hoy a realizar su fila para que pueda conseguir alguna fecha para atenderse y realizar su examen de ecografía pero cuando llegó a ventanilla de atención le indicaron que ya no habían cupos.



“Averigüe antes de salir del hospital y me dijeron que no hay citas con patología mamaria hasta septiembre pero aún no tienen la disponibilidad para dar la cita”, afirmó Nelly.

