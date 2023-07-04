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San Juan de Miraflores: mujer de 62 años pide ayuda para conseguir una ecografía en el Hospital María Auxiliadora

Rotafono de RPP | Nelly contó que ella acudió hoy a realizar su fila pero cuando llegó a ventanilla de atención le indicaron que ya no habían cupos en el Hospital María Auxiliadora.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Nelly hace un llamado a las autoridades de salud debido a que teme que su salud sufra más complicaciones.

Nelly hace un llamado a las autoridades de salud debido a que teme que su salud sufra más complicaciones.

Nelly Llanos se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y poder conseguir una ecografía en el Hospital María Auxiliadora, del Ministerio de Salud, ubicado en el distrito limeño de Villa María del Triunfo debido a constantes dolores en los senos desde inicios de año y que hasta ahora no puede tener un diagnostico final debido a la falta de este examen. 

Nelly contó que ella acudió hoy a realizar su fila para que pueda conseguir alguna fecha para atenderse y realizar su examen de ecografía pero cuando llegó a ventanilla de atención le indicaron que ya no habían cupos.

“Averigüe antes de salir del hospital y me dijeron que no hay citas con patología mamaria hasta septiembre pero aún no tienen la disponibilidad para dar la cita”, afirmó Nelly. 

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Nelly hace un llamado a las autoridades de salud del Hospital María Auxiliadora debido a que teme que su salud sufra más complicaciones pues la mujer de 62 años tuvo familiares con antecedentes de cáncer de mamá. 

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