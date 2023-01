"No tengo noticias de mi hermano": mujer denuncia desaparición de familiar en playa de Punta Hermosa

"Ese día no hubo salvavidas"

García Reyna denunció que aquella tarde no hubo salvavidas en la playa de Punta Hermosa, motivo por el cual quienes fueron arrastrados por las olas tuvieron que salir por su cuenta.



"Ese día no hubo salvavidas y hubo incluso negligencias, porque mi hermano salió por sus propios méritos (sic). Nadie lo ayudó. A las otras personas las ayudaron la misma gente que está ahí y jovencitos que sabrán nadar. Pero a mi hermano y a la otra persona que desapareció nadie los pudo salvar", aseveró.

Dentro de las víctimas fatales se cuenta a una mujer, a quien encontraron sin vida una hora después del accidente. Mientras tanto, el hermano de Adela García se mantiene desaparecido.

"En el accidente hubo un promedio de 15 personas. Seis fueron los ahogados, pero gracias a Dios dicen que están con vida. Los otros dos desaparecieron. Tengo entendido que a una jovencita la encontraron sin vida a la hora. Pero a mi hermano no. En ese momento sí lo buscaron, pero luego ya no. Me dijeron que era 24 horas y ahora la búsqueda ha cesado", finalizó.