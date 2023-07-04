Pachacámac: joven de 20 años que es de Cajamarca desaparece en Navidad tras salir de su trabajo

El joven no conocía la ciudad y en Cajamarca vivía en el campo | Fuente: Rotafono
Yonen Yeyner Cruz Medina es un joven de 20 años que desapareció el pasado 26 de diciembre en Navidad luego de salir de su trabajo. Su madre Luz Medina Carrión se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda, pues ella vive en la provincia de Jaén, región de Cajamarca y contó que su hijo no conoce Lima.
La señora está desesperada porque no sabe en qué lugar trabajaba su hijo, pues él viajó a la capital para acompañar a su tía a que se haga un examen de mama. También fue para estudiar, pero según relató la ciudadana, su hermana le consiguió un trabajo, pero no le dio mayor referencia; solo sabe que su vivienda quedaba en el distrito limeño de Pachacámac.
La madre de familia contó que su hijo llegó a Lima el pasado 16 de septiembre y se quedó ahí estudiando. A pesar de que su familia no le contó en dónde trabajaba confió en ellos. Sin embargo, en Navidad su cuñado le dijo que Yonen se desaparecía un par de días regularmente, pero que ahora había sido diferente.
El ciudadano confirmó que el joven sí asistió a su centro de labores y que salió hacia rumbo desconocido. Al día siguiente, el 26 del mes anterior; como no regresó, hizo la denuncia. El problema fue que se equivocó y el documento indica que se perdió el 26 de enero del 2025, cuando no fue así.
Luz Medina se encuentra asustada y desorientada porque nunca ha viajado a Lima y no tiene el dinero para hacerlo. Además, su hermana y su cuñado no dan mayores datos o pistas sobre lo que hacía su hijo en territorio capitalino. Por esa razón, exige la ayuda de las autoridades correspondientes.
Yonen Yeyner Cruz Medina es un joven de tez mestiza con los ojos negros, la boca mediana, la nariz aguileña, el cabello negro, mide 1.67 metros de estatura y es de contextura delgada. Sobre su vestimenta, portaba un pantalón blanco y un polo negro.
La familia pide apoyo de la policía y exige que se amplíe la búsqueda. Para cualquier tipo de información pueden comunicarse al siguiente número: 943934348.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono