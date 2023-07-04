Pachacámac: joven de 20 años que es de Cajamarca desaparece en Navidad tras salir de su trabajo

Joven es de Cajamarca y no conoce Lima

La madre de familia contó que su hijo llegó a Lima el pasado 16 de septiembre y se quedó ahí estudiando. A pesar de que su familia no le contó en dónde trabajaba confió en ellos. Sin embargo, en Navidad su cuñado le dijo que Yonen se desaparecía un par de días regularmente, pero que ahora había sido diferente.

El ciudadano confirmó que el joven sí asistió a su centro de labores y que salió hacia rumbo desconocido. Al día siguiente, el 26 del mes anterior; como no regresó, hizo la denuncia. El problema fue que se equivocó y el documento indica que se perdió el 26 de enero del 2025, cuando no fue así.

Luz Medina se encuentra asustada y desorientada porque nunca ha viajado a Lima y no tiene el dinero para hacerlo. Además, su hermana y su cuñado no dan mayores datos o pistas sobre lo que hacía su hijo en territorio capitalino. Por esa razón, exige la ayuda de las autoridades correspondientes.