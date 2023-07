Padre de familia muere calcinado al incendiarse su vivienda en Villa María del Triunfo

Lo perdieron todo

Asimismo, en las imágenes enviadas al Rotafono de RPP Noticias, se puede notar que el incendio consumió casi todas las estructuras de la casa, dejando solo intacta la parte frontal de la vivienda donde quedó la puerta y las ventanas.

“Necesito que me ayuden por favor, me he quedado sin nada, toda mi casa se ha quemado, estoy en la calle”, declaró la esposa del fallecido.

Antonio Calderón trabajaba como chofer de transporte público. Asimismo, era padre de dos menores de edad de 14 y 17 años. Aucilia pide ayuda para afrontar este difícil momento pues se han quedado sin un lugar donde vivir.