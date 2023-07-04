Peruano varado en Bolivia pide vuelo humanitario para retornar a Lima tras protestas

Danny Jhonston Rodriguez, un ciudadano limeño de 44 años, se comunicó con el Rotafono de RPP, para solicitar que la Cancillería le ayude a gestionar un vuelo humanitario, a fin de retornar a Lima, debido a que se encuentra varado hace nueve días en el terminal de buses de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, tras las protestas.

Danny solicita ayuda urgente tras quedar atrapado en Santa Cruz, Bolivia. El peruano precisó que los bloqueos de carreteras le impiden regresar a Lima por tierra, ya sea a través de La Paz o el país de Chile.

El connacional trabaja como agente de seguridad en Argentina y Paraguay, pero tuvo que regresar a Lima para gestionar unos documentos, pero al pasar por Bolivia se encontró con las protestas contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz, a quien grupos de campesinos y obreros exigen su renuncia.



“Llevo más de una semana varado acá en el terminal de buses de Santa Cruz en Bolivia. Por culpa de los bloqueos no he podido llegar a mi destino que era Lima, Perú, ya que todos los accesos están restringidos por La Paz, inclusive también por Chile, Antofagasta y Quique”, explicó.

Ante esta situación crítica, hace un llamado a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores para que gestione un vuelo humanitario desde el aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz a Lima.

“Por favor, hago un llamado a la Embajada, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Fuerza Aérea del Perú para que por favor puedan gestionar un vuelo humanitario para el aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz y puedan rescatarme”, solicitó.