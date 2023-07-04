Peruanos varados por protestas en Bolivia piden ayuda para retornar al país

La peruana Lizbeth Flores Espinoza se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda, ya que se encuentra varada junto con sus familiares en La Paz, Bolivia, desde el 5 de enero, debido a las protestas sociales que se registran contra el gobierno del vecino país por la eliminación de los subsidios a los combustibles.

Lizbeth Flores contó a RPP que tenía planeado visitar varias ciudades de Bolivia, pero las protestas lo han impedido. Ella denunció que el gobierno de José Jerí no está cumpliendo con los vuelos para el retorno de los compatriotas varados en Bolivia debido a los bloqueos de carreteras convocados por la Central Obrera Boliviana.

En declaraciones a través del Rotafono, Flores informó que un grupo ya se encuentra en el aeropuerto militar boliviano, pero los representantes diplomáticos peruanos indicaron que el avión presidencial presenta fallas, por lo que saldrán vía terrestre de La Paz a Juliaca, en la región Puno, al mediodía.

Lisbeth Flores relató que, para llegar a La Paz, debió realizar diversos pagos a conductores privados ante la suspensión del servicio de buses. Asimismo, contó que caminó durante una hora y media con su equipaje desde El Alto hasta el teleférico de La Paz. Agregó que los grupos que bloquean las carreteras son agresivos.

Las protestas y bloqueos se originaron por la promulgación de un decreto del gobierno de Rodrigo Paz que eliminó el subsidio a los combustibles, una medida que forma parte de un paquete de reformas económicas y que ha generado el rechazo de la central sindical más grande de Bolivia. La disposición elevó los precios hasta en 162 %.