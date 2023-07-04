Peruanos varados por protestas en Bolivia piden ayuda para retornar al país

La peruana Lizbeth Flores Espinoza se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda, ya que se encuentra varada junto con sus familiares en La Paz, Bolivia, desde el 5 de enero, debido a las protestas sociales que se registran contra el gobierno del vecino país por la eliminación de los subsidios a los combustibles.
Lizbeth Flores contó a RPP que tenía planeado visitar varias ciudades de Bolivia, pero las protestas lo han impedido. Ella denunció que el gobierno de José Jerí no está cumpliendo con los vuelos para el retorno de los compatriotas varados en Bolivia debido a los bloqueos de carreteras convocados por la Central Obrera Boliviana.
En declaraciones a través del Rotafono, Flores informó que un grupo ya se encuentra en el aeropuerto militar boliviano, pero los representantes diplomáticos peruanos indicaron que el avión presidencial presenta fallas, por lo que saldrán vía terrestre de La Paz a Juliaca, en la región Puno, al mediodía.
Lisbeth Flores relató que, para llegar a La Paz, debió realizar diversos pagos a conductores privados ante la suspensión del servicio de buses. Asimismo, contó que caminó durante una hora y media con su equipaje desde El Alto hasta el teleférico de La Paz. Agregó que los grupos que bloquean las carreteras son agresivos.
Las protestas y bloqueos se originaron por la promulgación de un decreto del gobierno de Rodrigo Paz que eliminó el subsidio a los combustibles, una medida que forma parte de un paquete de reformas económicas y que ha generado el rechazo de la central sindical más grande de Bolivia. La disposición elevó los precios hasta en 162 %.
Jean Carlo Venero, su esposa Luz Arroyo y su suegra salieron hace 10 días de Lima para hacer turismo en Cusco, Puno y Bolivia; sin embargo, hace una semana no pueden salir de La Paz debido a las protestas.
“Yo llegué con mi familia el lunes 5 de enero con planes de turismo, pero desde ese día no podemos movernos a ninguna lugar por los bloqueos”, detalló.
Si bien, desde el consulado le han comunicado que mañana saldrán en un vuelo humanitario, el peruano hace un llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores para que ayuden a los compatriotas que no pueden salir de La Paz.
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que un grupo de 34 connacionales retornó hoy al Perú tras quedar varados en La Paz, Bolivia, debido al bloqueo de carreteras que afecta al país vecino.
"Ante la imposibilidad de concretar un vuelo humanitario inicialmente previsto, el cual presentó inconvenientes de fuerza mayor para aterrizar en la capital boliviana, la Cancillería activó de inmediato planes de contingencia alternos para garantizar el transporte seguro de los connacionales", señaló.
El grupo partió esta mañana de La Paz (11:30 horas de Perú), acompañado de un funcionario diplomático de la Embajada del Perú en Bolivia, asegurando su llegada a Desaguadero a las 14:30 horas. En territorio nacional, fueron recibidos por representantes de la Dirección Desconcentrada de Puno, detalló.
Posteriormente, en coordinación con el Ministerio de Defensa, se dispuso de un vehículo del Ejército del Perú para trasladar a los connacionales hacia la ciudad de Juliaca, indicó.
Agregó que la Embajada del Perú y el Consulado General en La Paz mantienen un contacto permanente con los peruanos que aún permanecen en la capital boliviana, evaluando de manera constante las mejores opciones técnicas y logísticas para su pronto retorno al país.
