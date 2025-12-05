menu
Piden ayuda para que atleta de 20 años participe en torneo mundial de Jiu Jitsu en Estados Unidos

Rotafono de RPP | Jorge Luis Bardales Acosta y su entrenador solicitan pasajes aéreos al Instituto Peruano de Deportes (IPD) con destino a Las Vegas, donde se realizará el Campeonato Mundial de Jiu Jitsu.
| | Laura Urbina Saldaña
El Campeonato Mundial de Jiu Jitsu que se realizará el 11, 12 y 13 de diciembre en Estados Unidos.

El Campeonato Mundial de Jiu Jitsu que se realizará el 11, 12 y 13 de diciembre en Estados Unidos.

Jorge Luis Bardales Acosta, de 20 años, un joven deportista limeño, necesita ayuda para poder competir en el Campeonato Mundial de Jiu Jitsu que se realizará el 11, 12 y 13 de diciembre en Estados Unidos.

A través del Rotafono de RPP, Jorge Luis Bardales padre y asistente técnico del joven campeón mundial de Jiu Jitsu, solicitó apoyo a los funcionarios del Instituto Peruano de Deporte (IPD), y a la empresa privada, a fin de que le faciliten los pasajes aéreos para que puedan participar en el torneo que se llevará a cabo en Las Vegas.

Jorge Luis Bardales explicó que hace dos semanas cambiaron al expresidente del IPD, Federico Tong, quien prometió el apoyo de los dos pasajes aéreos de ida y vuelta a las Vegas Nevada, pero hace poco fue reemplazado por Sergio Ludeña, por lo que ha pedido una cita con él para gestionar la ayuda.

“Solicitamos apoyo solidario para poder viajar a traer la medalla de oro de este prestigioso Campeonato Mundial de Jiu Jitsu. Nosotros ofrecemos de todo corazón que vamos a llegar al podio de los mejores deportistas del mundo”, expresó Jorge Luis Bardales.

Jorge Luis Bardales Acosta, actual campeón de Jiu Jitsu, debe contar con los pasajes aéreos lo más pronto posible para gestionar una visa deportiva que le permita viajar a Estados Unidos.

Si alguien desea ayudar al joven deportista, puede comunicarse al siguiente número telefónico 978 604 346.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Atleta pide ayuda Campeonato Mundial de Jiu Jitsu Rotafono Instituto Peruano de Deportes Jorge Luis Bardales Carabayllo
