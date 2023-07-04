Piura: buscan a adulto mayor que se perdió tras el paro de agricultores

La última vez que lo vieron, vestía un polo color rosado, pantalón jean color azul y casaca negra.
Tito Santos Chanta se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su padre Ismael Benito Santos Tocto, quien se perdió el lunes 25 de mayo, en la región Piura, en medio de la protesta de los agricultores arroceros que acatan un paro hace tres días.
Ismael salió de Lima la tarde del pasado 24 de mayo, a través de un ómnibus interprovincial de la empresa Ronco. El hombre de 79 años estuvo en la capital por dos días de visita a algunos familiares y debía retornar a la ciudad de Piura.
El hecho de su desaparición se dio un día después, cuando el adulto mayor se encontraba en camino a llegar a Piura, pero debido al paro realizado por los agricultores quienes exigen precios justos por la venta de sacos de arroz, tuvo que bajarse del bus en un caserío llamado Cura Mori, ubicado en la provincia y región de Piura, según lo que vieron algunos testigos que compartieron el viaje con el señor Ismael. Desde allí no se sabe más del adulto mayor.
Ismael Santos Tocto tiene 79 años, mide 1.60 metros, de contextura delgada, de tez blanca, de cabello cano, ojos castaño oscuro.
La última vez que lo vieron, vestía un polo color rosado, pantalón jean color azul y casaca negra.
Tito está muy preocupado por la salud de su padre, pues por su avanzada edad teme que esté deambulando sin comida y sin agua. Por favor, si usted lo ha visto, llamar al siguiente número 968 491 771 o al 114 de la Policía Nacional.
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