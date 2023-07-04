Piura: buscan a adulto mayor que se perdió tras el paro de agricultores

Tito Santos Chanta se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su padre Ismael Benito Santos Tocto, quien se perdió el lunes 25 de mayo, en la región Piura, en medio de la protesta de los agricultores arroceros que acatan un paro hace tres días.

Ismael salió de Lima la tarde del pasado 24 de mayo, a través de un ómnibus interprovincial de la empresa Ronco. El hombre de 79 años estuvo en la capital por dos días de visita a algunos familiares y debía retornar a la ciudad de Piura.



El hecho de su desaparición se dio un día después, cuando el adulto mayor se encontraba en camino a llegar a Piura, pero debido al paro realizado por los agricultores quienes exigen precios justos por la venta de sacos de arroz, tuvo que bajarse del bus en un caserío llamado Cura Mori, ubicado en la provincia y región de Piura, según lo que vieron algunos testigos que compartieron el viaje con el señor Ismael. Desde allí no se sabe más del adulto mayor.

