Piura: piden ayuda para buscar a adulto de 54 años con demencia

Santos Chero Anastacio, de 54 años, diagnosticado con demencia ha sido reportado como desaparecido el pasado 27 de julio en el caserío Monte Grande Viejo, en el distrito La Arena, de la provincia y región de Piura. La familia busca ayuda para ubicarlo.

Catalina Chero dijo al Rotafono de RPP, que su hermano salió a la medianoche de su casa sin avisar a dónde iría y a pesar de haber buscado en otros distritos piuranos de Sechura, La Unión y Bayovar, y en las ciudades de Chiclayo y Motupe, en la región Lambayeque, aún no lo encuentra.

La familia está preocupada por la desaparición del señor Santos Chero, quien necesita continuar con su tratamiento y medicamentos para controlar su enfermedad. “No sabemos nada de él, estamos preocupados por su salud y tememos que le pase algo en la calle”, expresó su hermana Catalina.

Catalina Chero precisó que es la tercera vez que su hermano se pierde y teme que otras personas inescrupulosas lo usen para pedir dinero o robar, tal como sucedido la última vez que se extravió.

Santos Chero es soltero, de tez mestiza, cabello corto negro, con algunas canas. Tiene un lunar de carne color negro en la parte superior derecha de la boca. Su rostro es ovalado, su boca mediana, ojos negros y nariz aguileña. Además, mide 1.65 metros y es de contextura delgada. La última vez que se le vio, vestía un polo azul y un pantalón oscuro.

Cualquier información sobre su paradero puede comunicarse con su familia al siguiente número telefónico 924 607 393 o llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional.