Piura: piden ayuda para recuperar cadáver de poblador que cayó a lago La Niña

Lesly Chapoñan se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda a fin de que las autoridades recupen el cadáver de su esposo Edwin David Bravo Ynoñan (30), quien se ahogó ayer cuando se desplazaba en una balsa el lago La Niña, en el distrito de Parachique, en la región Piura.

La madre de familia solicita el apoyo urgente de la Policía Nacional, de la Marina de Guerra y de la comunidad de Parachique para que se sumen a las labores de búsqueda con el fin de ubicar los restos mortales de su esposo.

“Mi esposo se ha caído al lago de Parachique y nadie nos quiere apoyar. Queremos auxilio, por favor apóyenos”, exclamó con angustia.

Lesly explicó que Edwin Bravo salió a comprar pescado a las 10 de la mañana del último jueves 12 de marzo. El padre de familia cruzó el lago en una balsa junto con otras dos personas, pero al hundirse en un pozo, la embarcación se volteó, cayendo todos al agua, pero solo Edwin no pudo ser rescatado.

“Mi esposo fue a comprar pescado lisa y a la hora que cruzó en la balsa, se cayeron al lago. Tres personas que se trasladaban en la balsa se cayeron al agua, han logrado a rescatar a dos, pero a mi esposo no”, relató.