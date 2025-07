Pobladores ayudan en reencuentro de familia con abuelito que desapareció tras salir de su vivienda

No obstante, el señor no reconocía la ruta y al llegar a Lima estuvo deambulando. Una señora por la zona, reconoció al señor y lo llevó de vuelta a su casa.



“Gracias a Dios que no le ha pasado nada, no le han robado, la difusión ha ayudado muchísimo, estoy segura (...) les agradezco muchísimo por haber difundido la desaparición de mi abuelo, fueron cuatro días en que la familia estuvo en suspenso”, finalizó Melany.