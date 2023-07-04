Pucusana: desaparece escolar de 15 años tras dejar a sus hermanos en el colegio

La estudiante vestía un buzo color azul con franjas celestes de la institución educativa Jireh, zapatillas blancas y una mochila color beige. | Fuente: Rotafono
Una familia busca a Thania Jazmín Vilchez Canta, de 15 años, una adolescente que se encuentra desaparecida desde el lunes 20 de abril cuando salió de su casa, a las siete de la mañaña en el distrito limeño de Pucusana para dejar a sus hermanos menores al colegio.
A través del Rotafono de RPP, Sonia Canta Shuan solicita la ayuda de las autoridades y del Ministerio de la Mujer para ubicar a su hija, quien no regresa a su hogar desde ayer.
“Pido a la ministra de la Mujer que me apoye en el caso de mi hija. Está desaparecida desde el día de ayer (lunes). No sé nada de su paradero. Ya son dos días que no sé el paradero de ella”, expresó con angustia.
Al no llegar al horario acostumbrado, la madre contó que fue a preguntar por ella en el centro educativo Jireh, en el distrito de Chilca, en la provincia de Cañete, pero la maestra le dijo que nunca llegó al colegio, lo que generó una alerta.
La madre comentó a RPP la sospecha de que su hija se fue de casa con un adolescente de 16 años, quien también está desaparecido.
La estudiante vestía un buzo color azul con franjas celestes de la institución educativa Jireh, zapatillas blancas y una mochila color beige.
La menor es de tez trigueña, cabello negro, boca mediana, ojos negros y nariz aguileña. La menor mide 1.50 metros y es de contextura delgada.
Si usted la ha visto, puede comunicarse con su familia al siguiente número telefónico 952 470 024 y llamar al 114 de la Policía Nacional.
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