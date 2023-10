Pueblo libre: familia pide ayuda para que adulta mayor de 80 años consiga cita en el Policlínico Chincha de EsSalud

Sin embargo, al no presentar fractura producto de la caída; los médicos del hospital ya mencionado le informaron que debía volver al Policlínico Chincha y pasar por el médico especialista para sacarse una resonancia.

Para esto, los familiares del paciente tienen que llamar y solicitar la cita, ellos hicieron el proceso mas no la obtuvieron por estar el área bastante copada.

“Hemos llamado reiteradas veces en este tiempo, no hay cita, ponen la grabadora que estoy en el puesto 200, en el puesto 100, pueden pasar 30 o 40 minutos en comunicación y cuando llega mi turno, me dice que simplemente vuelva a llamar, que no hay cupos disponibles”, aseveró Pilar Valdez.

Cabe resaltar que Rosario Calmet Beretta de Valdez aqueja de varias enfermedades como la hipertensión, diabetes secundaria y gastritis.

La familia de la adulta espera que su madre sea atendida lo más antes posible debido a que su situación se agrava y los dolores persisten.