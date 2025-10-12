Puente Piedra: adulto con discapacidad intelectual desapareció hace cinco días en la Panamericana Norte

Frank Miller se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que su tío llamado José Aurelio Espinoza Sánchez se encuentra desaparecido desde el pasado miércoles 8 de octubre. El señor se perdió a la altura del paradero Norteño, en la Panamericana Norte, en el distrito limeño de Puente Piedra.

Su familia lo ha buscado por las inmediaciones de aquella zona, pero no lo han encontrado y el señor sufre de discapacidad intelectual; por lo que, debe estar totalmente desorientado y asustado. Por esta razón, hace este pedido público de ayuda a las autoridades correspondiente para que amplíen la búsqueda.