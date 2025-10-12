menu
Puente Piedra: adulto con discapacidad intelectual desapareció hace cinco días en la Panamericana Norte

Rotafono de RPP | El señor desaparecido de 54 años se perdió a la altura del paradero Norteño, en la Panamericana Norte, en Puente Piedra tras subirse a un bus de transporte público.
| | Victor Pacheco
El señor desapareció al subir a un bus conocido como El Anconero

El señor desapareció al subir a un bus conocido como El Anconero | Fuente: Rotafono

Frank Miller se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que su tío llamado José Aurelio Espinoza Sánchez se encuentra desaparecido desde el pasado miércoles 8 de octubre. El señor se perdió a la altura del paradero Norteño, en la Panamericana Norte, en el distrito limeño de Puente Piedra.

Su familia lo ha buscado por las inmediaciones de aquella zona, pero no lo han encontrado y el señor sufre de discapacidad intelectual; por lo que, debe estar totalmente desorientado y asustado. Por esta razón, hace este pedido público de ayuda a las autoridades correspondiente para que amplíen la búsqueda.

Se necesita apoyo de los negocios y casas aledañas para saber por dónde se fue

Se necesita apoyo de los negocios y casas aledañas para saber por dónde se fue | Fuente: Rotafono

¿Cómo desapareció el adulto?

Frank contó que su tío José estaba con su madre en el paradero Nortero, a la espera de tomar un bus de transporte público. La señora paró un micro para preguntarle si iba a una dirección y fue ahí que el adulto de 54 años -que se había quedado atrás- subió a una coaster, la cual es conocida como el Anconero.

Se confundió porque el señor pensó que su mamá había subido. Asimismo, su sobrino agregó que las cámaras del distrito se le ve subiendo al bus, el cual llega hasta la Escuela Suboficiales PNP en Puente Piedra. Sin embargo, no lo han encontrado y urge que tome sus medicamentos y lo atiendan.

Características del desaparecido

José Espinoza Sánchez es de tez blanca, ojos y cabello de color negro, boca mediana, nariz recta, mide 1.75 metros de estatura y es de contextura gruesa. Con respecto a su vestimenta, portaba una casaca de color beige, un pantalón tipo jean de color azul y zapatos también de color beige.

Para cualquier tipo de información pueden comunicarse al siguiente número: 986731304.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Puente Piedra adulto desaparecido hombre desaparecido rotafono
