Puente Piedra: buscan a adulta mayor con alzheimer que desapareció tras ir al cementerio a visitar la tumba de su madre

Días de angustia son los que vive Melissa González debido a la desaparición de su nana Juana Estrada Chávez, desde el último lunes 6 de julio tras acudir a un cementerio ubicado en el distrito limeño de Puente Piedra.



A través del Rotafono de RPP, Melissa cuenta que su nana Juana salió de su vivienda al promediar las nueve de la mañana e indicó que tenía intenciones de acudir al cementerio Campo Fe ubicado en el distrito de Puente Piedra, pese a la negativa de la familia debido a que Juana padece de alzheimer, la adulta de 66 años acudió al camposanto.



“Dijo que quería ir al cementerio a visitar a su mamá, pero sin darnos cuenta salió de la casa, hemos visto en las cámaras que salió a las 9:00 am y sabemos que llegó al cementerio porque en la tumba de su mamá hay flores”, afirmó Melissa.