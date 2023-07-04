Puente Piedra: buscan a adulta mayor con alzheimer que desapareció tras ir al cementerio a visitar la tumba de su madre

Juana Estrada Chavez tiene 66 años, mide 1.50 metros, de contextura delgada, nariz angular, tez trigueña, ojos castaños oscuros y cabellos canos.
Días de angustia son los que vive Melissa González debido a la desaparición de su nana Juana Estrada Chávez, desde el último lunes 6 de julio tras acudir a un cementerio ubicado en el distrito limeño de Puente Piedra.
A través del Rotafono de RPP, Melissa cuenta que su nana Juana salió de su vivienda al promediar las nueve de la mañana e indicó que tenía intenciones de acudir al cementerio Campo Fe ubicado en el distrito de Puente Piedra, pese a la negativa de la familia debido a que Juana padece de alzheimer, la adulta de 66 años acudió al camposanto.
“Dijo que quería ir al cementerio a visitar a su mamá, pero sin darnos cuenta salió de la casa, hemos visto en las cámaras que salió a las 9:00 am y sabemos que llegó al cementerio porque en la tumba de su mamá hay flores”, afirmó Melissa.
Juana Estrada Chavez tiene 66 años, mide 1.50 metros, de contextura delgada, nariz angular, tez trigueña, ojos castaños oscuros y cabellos canos. La última vez que fue vista, vestía una blusa negra y flores de colores, pantalón jean azul y zapatillas de color negro.
Melissa está sumamente preocupada por la seguridad de su nana pues Juana sufre de Alzheimer y teme que algo malo le pase pues siempre salía acompañada de su vivienda. Si usted la ha visto, por favor, llamar o comunicarse al 989 823 994 o al número de la policía.
La familia logró recrear, a través de aplicativos por IA, la vestimenta con que fue vista por última vez Juana.
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