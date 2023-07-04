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Puente Piedra: buscan a adulta mayor con alzheimer que desapareció tras ir al cementerio a visitar la tumba de su madre

Rotafono de RPP | La última vez que fue vista, Juana vestía una blusa negra y flores de colores, pantalón jean azul y zapatillas de color negro.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Juana Estrada Chavez tiene 66 años, mide 1.50 metros, de contextura delgada, nariz angular, tez trigueña, ojos castaños oscuros y cabellos canos.

Juana Estrada Chavez tiene 66 años, mide 1.50 metros, de contextura delgada, nariz angular, tez trigueña, ojos castaños oscuros y cabellos canos.

Días de angustia son los que vive Melissa González debido a la desaparición de su nana Juana Estrada Chávez, desde el último lunes 6 de julio tras acudir a un cementerio ubicado en el distrito limeño de Puente Piedra. 

A través del Rotafono de RPP, Melissa cuenta que su nana Juana salió de su vivienda al promediar las nueve de la mañana e indicó que tenía intenciones de acudir al cementerio Campo Fe ubicado en el distrito de Puente Piedra, pese a la negativa de la familia debido a que Juana padece de alzheimer, la adulta de 66 años acudió al camposanto. 

“Dijo que quería ir al cementerio a visitar a su mamá, pero sin darnos cuenta salió de la casa, hemos visto en las cámaras que salió a las 9:00 am y sabemos que llegó al cementerio porque en la tumba de su mamá hay flores”, afirmó Melissa.

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Características de la desaparecida

Juana Estrada Chavez tiene 66 años, mide 1.50 metros, de contextura delgada, nariz angular, tez trigueña, ojos castaños oscuros y cabellos canos. La última vez que fue vista, vestía una blusa negra y flores de colores, pantalón jean azul y zapatillas de color negro. 

Melissa está sumamente preocupada por la seguridad de su nana pues Juana sufre de Alzheimer y teme que algo malo le pase pues siempre salía acompañada de su vivienda. Si usted la ha visto, por favor, llamar o comunicarse al 989 823 994 o al número de la policía. 

La familia logró recrear, a través de aplicativos por IA, la vestimenta con que fue vista por última vez Juana.

La familia logró recrear, a través de aplicativos por IA, la vestimenta con que fue vista por última vez Juana.

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