Puente Piedra: buscan a joven vigilante que desapareció hace 22 días

José Alexander Vásquez Huamán, de 21 años, se encuentra desaparecido desde el pasado 29 de abril en el distrito limeño de Puente Piedra. Su familia está muy preocupada porque en las últimas semanas el joven aparenta sufrir un trastorno psiquiátrico.

Según la información policial, José salió del domicilio de su hermana de Puente Piedra, indicando que debía ir a trabajar porque se le hacía tarde, pero desde entonces no se conoce su paradero. Él alquilaba un cuarto en Ate, pero tampoco está ahí.

Olga Vásquez expresó su preocupación, dado que su hermano acudió a la comisaría del Callao el pasado 8 de mayo, alegando que su familia lo quería matar, por lo que sospechan que padece de alguna enfermedad mental. Además, hace tres semanas no asiste a su trabajo de vigilancia.

Sus familiares realizaron la denuncia ante la Policía Nacional y solicitan apoyo de la ciudadanía para ubicarlo. Olga Vásquez pide a la comunidad que, en caso de hallarlo, lo mantengan bajo custodia hasta que sus parientes puedan llegar al lugar del encuentro.

“Les ruego, por favor, que me ayuden con mi hermanito, que me ayuden a buscarlo y por favor cuando lo cojan, no lo suelten, no lo dejen que vaya mientras nosotros no lleguemos y hacerlo tratar a mi hermanito, porque mi hermanito no ha sido así”, manifestó.