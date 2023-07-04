menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Puente Piedra: buscan a joven vigilante que desapareció hace 22 días

Rotafono de RPP | José Alexander Vásquez Huamán, de 21 años, salió de la casa de su hermana el 29 de abril en el distrito limeño de Puente Piedra y desde ahí no saben su paradero. Su familia pide ayuda para encontrarlo tras presentar un aparente trastorno psiquiátrico.
| | Laura Urbina Saldaña
Al momento de su desaparición vestía un polo negro de manga larga, casaca tipo cuero color negro, pantalón jean negro y zapatillas blancas.

Al momento de su desaparición vestía un polo negro de manga larga, casaca tipo cuero color negro, pantalón jean negro y zapatillas blancas.

José Alexander Vásquez Huamán, de 21 años, se encuentra desaparecido desde el pasado 29 de abril en el distrito limeño de Puente Piedra. Su familia está muy preocupada porque en las últimas semanas el joven aparenta sufrir un trastorno psiquiátrico.   

Según la información policial, José salió del domicilio de su hermana de Puente Piedra, indicando que debía ir a trabajar porque se le hacía tarde, pero desde entonces no se conoce su paradero. Él alquilaba un cuarto en Ate, pero tampoco está ahí. 

Olga Vásquez expresó su preocupación, dado que su hermano acudió a la comisaría del Callao el pasado 8 de mayo, alegando que su familia lo quería matar, por lo que sospechan que padece de alguna enfermedad mental. Además, hace tres semanas no asiste a su trabajo de vigilancia.

Sus familiares realizaron la denuncia ante la Policía Nacional y solicitan apoyo de la ciudadanía para ubicarlo. Olga Vásquez pide a la comunidad que, en caso de hallarlo, lo mantengan bajo custodia hasta que sus parientes puedan llegar al lugar del encuentro.

“Les ruego, por favor, que me ayuden con mi hermanito, que me ayuden a buscarlo y por favor cuando lo cojan, no lo suelten, no lo dejen que vaya mientras nosotros no lleguemos y hacerlo tratar a mi hermanito, porque mi hermanito no ha sido así”, manifestó.

Te recomendamos
Hallan en Lima a menor reportado como desaparecido en la región de Junín

Hallan en Lima a menor reportado como desaparecido en la región de Junín

 Pueblo Libre: reportan accidentes tras semáforo malogrado en la avenida La Mar

Pueblo Libre: reportan accidentes tras semáforo malogrado en la avenida La Mar

Características de José

José Vásquez Huamán sirvió al Ejército durante dos años, mide aproximadamente 1.67 metros, es de tez blanca, contextura delgada, cabello castaño oscuro, ojos color castaño y nariz convexa. Al momento de su desaparición vestía un polo negro de manga larga, casaca tipo cuero color negro, pantalón jean negro y zapatillas blancas.

Cualquier información sobre su paradero puede comunicarse con su familia al siguiente número telefónico 999 011 704, llamar al 114 de la Policía Nacional o acercarse a una comisaría.

“No sabemos nada de él, no sabemos cómo estará, qué comerá, ¿dónde dormirá? Por favor, por eso quiero que me ayuden lo más pronto posible, por favor. Todos estamos desesperados, ayúdeme a encontrar a mi hermanito”, expresó con angustia.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
Buscan a joven Desaparece joven con trastorno pisquiátrico Rotafono Puente Piedra Ate
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
San Isidro: padres encuentran a niño de 11 años con autismo que desapareció tras salir de casa

San Isidro: padres encuentran a niño de 11 años con autismo que desapareció tras salir de casa

 San Borja: familia busca a menor de 11 años con autismo que desapareció tras salir de su casa

San Borja: familia busca a menor de 11 años con autismo que desapareció tras salir de su casa

 Cusco: joven desapareció en el río Vilcanota hace cuatro días y familia pide apoyo

Cusco: joven desapareció en el río Vilcanota hace cuatro días y familia pide apoyo

 Hallan en Lima a menor reportado como desaparecido en la región de Junín

Hallan en Lima a menor reportado como desaparecido en la región de Junín
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot