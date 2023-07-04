Puente Piedra: familia busca a adolescente que dejó mensaje tras fugar de casa

Luz Villavicencio tiene 14 años, es de contextura gruesa, tez trigueña, nariz aguileña, ojos y cabello color castaño.
Emily Mejía Zeballo se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su sobrina Luz Clarita Villavicencio Mejía, de 14 años, luego de que se fugara de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Puente Piedra, el pasado 1 de marzo.
El hecho se dio la madrugada del domingo, cuando la menor salió de su casa, situada en la Cooperativa Los Sureños, portando dos mochilas.
Tras irse de su hogar, la adolescente de 14 años le envió un mensaje a su madre indicándole que se iba de la casa, que quitaría el chip de su celular y que una señora le ayudaría a pagar sus estudios, según cuenta su tía Emily.
“Lo primero que pensábamos era que estaba con el enamorado, pero con él también se habló y no sabe nada. Ella ha estado en conversaciones con alguien y su madre no ha estado enterada de eso”, afirmó Emily, tía de la menor.
Luz Villavicencio tiene 14 años, es de contextura gruesa, tez trigueña, nariz aguileña, ojos y cabello color castaño. La última vez que la vieron, ella vestía un buzo color verde y un polo deportivo de color rosado.
Los parientes de la adoscelente piden ayuda a la Policía Nacional y a la comunidad para que se intensifique su búsqueda hasta encontrar su paradero o que la menor regrese a casa.
"Lo único que queremos que es ella regrese sana y salva. Estamos pidiendo que nos ayuden a encontrarla, hemos acudido a la policía, hemos puesto la denuncia, pero nos explican que es un proceso, que no es el primer caso, que debemos tener calma, pero ya han pasado demasiados días y no tenemos ningún tipo de información. Seguimos caminando y pegando sus imágenes por las calles", solicitó.
La familia de Luz Clarita se encuentra muy preocupada por ella, si usted la ha visto, por favor llamar al 975 701 851 o comunicarse a la línea gratuita al 114 de la Policía Nacional.
