Puente Piedra: familia busca a adolescente que dejó mensaje tras fugar de casa

Emily Mejía Zeballo se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su sobrina Luz Clarita Villavicencio Mejía, de 14 años, luego de que se fugara de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Puente Piedra, el pasado 1 de marzo.



El hecho se dio la madrugada del domingo, cuando la menor salió de su casa, situada en la Cooperativa Los Sureños, portando dos mochilas.

Tras irse de su hogar, la adolescente de 14 años le envió un mensaje a su madre indicándole que se iba de la casa, que quitaría el chip de su celular y que una señora le ayudaría a pagar sus estudios, según cuenta su tía Emily.

“Lo primero que pensábamos era que estaba con el enamorado, pero con él también se habló y no sabe nada. Ella ha estado en conversaciones con alguien y su madre no ha estado enterada de eso”, afirmó Emily, tía de la menor.