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Puente Piedra: familia busca a joven con autismo que desapareció tras salir corriendo de su vivienda

Rotafono de RPP | Su madre indicó que su hijo cruzó el puente Chillón y luego no lo pudo divisar más.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Adrian Ticona Flores tiene 22 años, mide 1.70 metros, de contextura delgada, de nariz aguileña, de ojos y cabellos negros, de nariz aguileña.

Adrian Ticona Flores tiene 22 años, mide 1.70 metros, de contextura delgada, de nariz aguileña, de ojos y cabellos negros, de nariz aguileña.

Carmen Flores se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hijo llamado Adrian Ticona Flores quien se perdió el la tarde del 23 de abril tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de Puente Piedra.

El hecho se dio al promediar el mediodía, cuando el joven de 22 años aprovechó la distracción de sus familiares dentro de la casa, ubicada en la urbanización Rivera de Chillón, y salió corriendo. 

“La puerta estaba sin llave y abrió, salió corriendo. Yo le pude dar alcance pero luego corrió hacia el mercado Portales, luego cruzó el puente Chillón con dirección a Alfredo Mendiola”, contó Carmen.

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Características del desaparecido

Adrian Ticona Flores tiene 22 años, mide 1.70 metros, de contextura delgada, de nariz aguileña, de ojos y cabellos negros, de nariz aguileña. 

La familia de Adrian pide ayuda para poder encontrarlo pues temen por su seguridad ya que no conoce el camino de regreso a casa. Si usted lo ha visto, por favor, llamar al siguiente número: 996 027 561.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

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