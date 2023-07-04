Puente Piedra: familia busca a joven con autismo que desapareció tras salir corriendo de su vivienda

Carmen Flores se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hijo llamado Adrian Ticona Flores quien se perdió el la tarde del 23 de abril tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de Puente Piedra.



El hecho se dio al promediar el mediodía, cuando el joven de 22 años aprovechó la distracción de sus familiares dentro de la casa, ubicada en la urbanización Rivera de Chillón, y salió corriendo.



“La puerta estaba sin llave y abrió, salió corriendo. Yo le pude dar alcance pero luego corrió hacia el mercado Portales, luego cruzó el puente Chillón con dirección a Alfredo Mendiola”, contó Carmen.