Puente Piedra: hija busca a madre con trastornos mentales que desapareció hace 10 días

Valentina Graciela Aliaga Rosales se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su madre Milagros Verut Rosales Loarte, quien se perdió el pasado 15 de septiembre tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de Puente Piedra.



El hecho se dio al promediar las 10 de la noche cuando la mujer de 45 años salió de su vivienda ubicada en la calle Las Flores Alameda en la zona de Copacabana. Milagros no informó de esta salida a su hija, quien minutos después del hecho se dio cuenta de la ausencia de su madre y procedió a buscarla en los alrededores, pero no tuvo éxito.



Los familiares de Milagros cuentan que la señora tenía la costumbre de visitar el mercado Huamantanga debido a la confusión de su trastorno. Algunos testigos han señalado que la han visto por el paradero Aviación, días después, en Megaplaza y que dos días seguidos estuvo en la plaza de Puente Piedra.