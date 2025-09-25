Puente Piedra: hija busca a madre con trastornos mentales que desapareció hace 10 días

Milagros Verut Rosales Loarte tiene 45 años, es de contextura robusta, tez trigueña, cabello y ojos de color castaño oscuro, nariz convexa, y de estatura 1.65 metros.
Valentina Graciela Aliaga Rosales se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su madre Milagros Verut Rosales Loarte, quien se perdió el pasado 15 de septiembre tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de Puente Piedra.
El hecho se dio al promediar las 10 de la noche cuando la mujer de 45 años salió de su vivienda ubicada en la calle Las Flores Alameda en la zona de Copacabana. Milagros no informó de esta salida a su hija, quien minutos después del hecho se dio cuenta de la ausencia de su madre y procedió a buscarla en los alrededores, pero no tuvo éxito.
Los familiares de Milagros cuentan que la señora tenía la costumbre de visitar el mercado Huamantanga debido a la confusión de su trastorno. Algunos testigos han señalado que la han visto por el paradero Aviación, días después, en Megaplaza y que dos días seguidos estuvo en la plaza de Puente Piedra.
Milagros Verut Rosales Loarte tiene 45 años, es de contextura robusta, tez trigueña, cabello y ojos de color castaño oscuro, nariz convexa, y de estatura 1.65 metros. La última vez que la vieron vestía una chompa de color rosado, pantalón negro, y zapatos negros.
Eliseo Rodríguez, padre de Milagros, cuenta que le descubrieron el trastorno de bipolaridad a su hija en el 2000 y desde allí han tenido un especial cuidado con la mujer de 45 años.
Valentina Graciela Aliaga Rosales espera que la población y la policía puedan ayudarla a buscar a su madre pues teme por la seguridad. Si usted la ha visto, por favor llamar al siguiente número: 915 130 847
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.