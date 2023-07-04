Puente Piedra: madre de familia reporta que su hija de 15 años desapareció hace cinco días

¿Cómo desapareció la menor de 15 años?

La señora Vanessa contó que el sábado pasado su hija le dijo que se iba a la casa de una amiga suya y ella accedió. Durante el día le estuvo llamando para saber su situación, peor no le contestó; solamente le respondió a través de mensajes, cuando ella solía mandar audios.

Al final del día, la adolescente le pidió a su mama que le dejara pasar la noche en la vivienda de su compañera, a lo que ella también aceptó, ya que ya había hecho eso en anteriores ocasiones. El domingo ocurrió lo mismo; tampoco contestó las llamadas telefónicas.

En la tarde, le dijo a la madre que ya no iba a volver a su hogar y que iba a estar bien. De ahí, se salió de todos los grupos de WhatsApp del colegio y apagó su celular. Su mamá llamó a todos los contactos posibles, pero nadie le supo dar razón; por lo que, fue a la comisaría para hacer la denuncia.