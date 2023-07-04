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Puente Piedra: madre de familia reporta que su hija de 15 años desapareció hace cinco días

Rotafono de RPP | Ángela Lopez salió de su casa en Puente Piedra el último sábado rumbo a la vivienda de su amiga, pero nunca acudió ahí y su familia pide apoyo de las autoridades para hallarla sana y salva.
| | Victor Pacheco
La adolescente habría sido llevada con engaños por personas mayores de edad

La adolescente habría sido llevada con engaños por personas mayores de edad | Fuente: Rotafono

Ángela Lopez Zumaran es una menor de 15 años que se encuentra desaparecida desde el último sábado 21 de marzo, tras salir de su casa, ubicada en la asociación Leoncio Prado, en el distrito limeño de Puente Piedra. Su mamá Vanessa Zumaran se comunicó con el Rotafono de RPP para hacer esta denuncia pública y solicitar apoyo total de las autoridades. 

La madre de familia hizo la denuncia en la comisaría correspondiente y, actualmente, el tema de su hija se elevó a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nancional del Perú. Por dicha razón, la familia hace este pedido de apoyo, para que aumenten la búsqueda y se haga las investigaciones respectivas.

La adolescente nunca fue a la casa de su amiga el día que desapareció

La adolescente nunca fue a la casa de su amiga el día que desapareció | Fuente: Rotafono

¿Cómo desapareció la menor de 15 años?

La señora Vanessa contó que el sábado pasado su hija le dijo que se iba a la casa de una amiga suya y ella accedió. Durante el día le estuvo llamando para saber su situación, peor no le contestó; solamente le respondió a través de mensajes, cuando ella solía mandar audios.

Al final del día, la adolescente le pidió a su mama que le dejara pasar la noche en la vivienda de su compañera, a lo que ella también aceptó, ya que ya había hecho eso en anteriores ocasiones. El domingo ocurrió lo mismo; tampoco contestó las llamadas telefónicas.

En la tarde, le dijo a la madre que ya no iba a volver a su hogar y que iba a estar bien. De ahí, se salió de todos los grupos de WhatsApp del colegio y apagó su celular. Su mamá llamó a todos los contactos posibles, pero nadie le supo dar razón; por lo que, fue a la comisaría para hacer la denuncia.

La joven fue vista por última vez abordando un bus de transporte público en el paradero Donofrio

La joven fue vista por última vez abordando un bus de transporte público en el paradero Donofrio | Fuente: Rotafono

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Familia recibe mensajes amenazadores

Hoy, miércoles 25, la madre de familia recibió un mensaje amenazador por WhatsApp de un número desconocido, el cual parecía haberse equivocado de receptor, ya que preguntó por los familiares de Ángela, la menor desaparecida.

El mismo día, a través de Facebook, una de las sobrinas conversó con Ángela y le dijo que no quería saber nada de nadie, que estaba bien y que no la busquen más. Por dicha razón, la mamá exhorta a que las autoridades busquen intensamente a su hija, antes de que le suceda un accidente o se la lleven al tratarse de tráfico humano.

Ángela Lopez Zumaran mandó mensajes diciendo que no la busquen más

Ángela Lopez Zumaran mandó mensajes diciendo que no la busquen más | Fuente: Rotafono

Características de la adolescente perdida

Ángela Lopez Zumaran, de 15 años es de tez mestiza, tiene los ojos color marrón oscuro, la boca mediana, la nariz aguileña, el cabello negro y ondulado, mide 1.60 metros de estatura y es de contextura delgada. Además, usa lentes de medida y tiene estrabismo por una enfermedad de pequeña.

Sobre su vestimenta, portaba un overol de color perla, un polo floreado y unas zapatillas blancas con un raspado negro. La última vez que fue vista fue a la altura del Paradero Donofrio, en Puente Piedra, tomando un bus de la empresa Etuchisa, conocida como "El Chino" con dirección al sur.

Para cualquier información sobre la menor de edad pueden llamar a los siguientes números: 902345358 o al (01) 5502268.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

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