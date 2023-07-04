Puente Piedra: menor de 15 años aparece en el Rímac tras una semana desaparecida

Vanessa Zumarán ya se encuentra junto a su hija Ángela López Zumarán, tras una semana de haberla reportado como desaparecida a través del Rotafono de RPP. La señora contó que su pequeña fue hallada en el distrito limeño del Rímac este último viernes 27 de marzo.

La madre de familia relató que aquel día recibió la llamada de unas personas, quienes le dijeron que estaban a bordo de un bus de la empresa Etuchisa conocida como "El Chino" y que vieron a su hija. Le enviaron una foto y se dio cuenta que si se trataba de ella; por lo que, les pidió ayuda para que no se vaya.

Ellos se bajaron en el puente Trujillo y advirtieron de la situación a una patrulla de policías que estaba ahí. Los agentes detuvieron este bus y le preguntaron los datos a la mejor de 15 años, quien se encontraba ida. Asimismo, se la llevaron a la comisaría más cercana del Rímac y llamaron a sus padres.

La señora Vanessa dijo que su hija se encuentra bien de salud; sin embargo, dijo que no recordaba nada que ha pasado desde que se marchó de su hogar en Puente Piedra. Por oro lado, la madre compartió un mensaje de agradecimiento al Rotafono por colaborar con la búsqueda de la adolescente.