menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Puente Piedra: menor de 15 años aparece en el Rímac tras una semana desaparecida

Rotafono de RPP | La adolescente fue encontrada por unas personas en un bus a la altura del puente Trujillo, en el Rímac y avisaron a la policía para que la identifiquen y la lleven con sus padres.
| | Victor Pacheco
La menor fue hallada cuando estaba a bordo de uno de los buses de

La menor fue hallada cuando estaba a bordo de uno de los buses de "El Chino" | Fuente: Rotafono

Vanessa Zumarán ya se encuentra junto a su hija Ángela López Zumarán, tras una semana de haberla reportado como desaparecida a través del Rotafono de RPP. La señora contó que su pequeña fue hallada en el distrito limeño del Rímac este último viernes 27 de marzo.

La madre de familia relató que aquel día recibió la llamada de unas personas, quienes le dijeron que estaban a bordo de un bus de la empresa Etuchisa conocida como "El Chino" y que vieron a su hija. Le enviaron una foto y se dio cuenta que si se trataba de ella; por lo que, les pidió ayuda para que no se vaya.

Ellos se bajaron en el puente Trujillo y advirtieron de la situación a una patrulla de policías que estaba ahí. Los agentes detuvieron este bus y le preguntaron los datos a la mejor de 15 años, quien se encontraba ida. Asimismo, se la llevaron a la comisaría más cercana del Rímac y llamaron a sus padres.

La señora Vanessa dijo que su hija se encuentra bien de salud; sin embargo, dijo que no recordaba nada que ha pasado desde que se marchó de su hogar en Puente Piedra. Por oro lado, la madre compartió un mensaje de agradecimiento al Rotafono por colaborar con la búsqueda de la adolescente.

La adolescente habría sido llevada con engaños por personas mayores de edad

La adolescente habría sido llevada con engaños por personas mayores de edad | Fuente: Rotafono

¿Cómo desapareció la menor de 15 años?

La señora Vanessa contó que el sábado pasado su hija le dijo que se iba a la casa de una amiga suya y ella accedió. Durante el día le estuvo llamando para saber su situación, pero no le contestó; solamente le respondió a través de mensajes, cuando ella solía mandar audios.

Al final del día, la adolescente le pidió a su mama que le dejara pasar la noche en la vivienda de su compañera, a lo que ella también aceptó, ya que ya había hecho eso en anteriores ocasiones. El domingo ocurrió lo mismo; tampoco contestó las llamadas telefónicas.

En la tarde, le dijo a la madre que ya no iba a volver a su hogar y que iba a estar bien. De ahí, se salió de todos los grupos de WhatsApp del colegio y apagó su celular. Su mamá llamó a todos los contactos posibles, pero nadie le supo dar razón; por lo que, fue a la comisaría para hacer la denuncia.

Te recomendamos
La Molina: Kira, perrita pitbull que fue rescatada de la calle desapareció en la urbanización Los Huertos | Mascota | Perros | VIDEO

La Molina: Kira, perrita pitbull que fue rescatada de la calle desapareció en la urbanización Los Huertos | Mascota | Perros | VIDEO

 Denuncian presuntas irregularidades en examen de admisión de la Universidad Nacional Federico Villarreal

Denuncian presuntas irregularidades en examen de admisión de la Universidad Nacional Federico Villarreal

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Rímac puente trujillo Puente Piedra desaparecida menor desaparecida rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Familia encontró en Chincha a hombre de 90 años que desapareció el día de su cumpleaños

Familia encontró en Chincha a hombre de 90 años que desapareció el día de su cumpleaños

 Rímac: adulto mayor de 90 años desaparece el día de su cumpleaños

Rímac: adulto mayor de 90 años desaparece el día de su cumpleaños

 Puente Piedra: madre de familia reporta que su hija de 15 años desapareció hace seis días

Puente Piedra: madre de familia reporta que su hija de 15 años desapareció hace seis días

 Madre de familia con leucemia pide ayuda para que le donen sangre

Madre de familia con leucemia pide ayuda para que le donen sangre
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot