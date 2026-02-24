Puente Piedra: padre de familia pide ayuda para encontrar a su hija desaparecida de 15 años

La menor de 15 años se escapó del negocio de sus padres la tarde del sábado | Fuente: Rotafono
Geidi Maricielo Rojas Zuta es una adolescente que se encuentra desaparecida desde el último sábado 21 de febrero, tras escaparse del negocio de sus padres, ubicado cerca del cementerio Buen Retiro, en el distrito limeño de Puente Piedra. Su padre Alipio Rojas Fernandez se comunicó con el Rotafono de RPP para hacer un pedido de ayuda.
El ciudadano contó que no sabe por qué su hija de 15 años se marchó de su casa y pidió públicamente el apoyo de las autoridades policiales y de demás entidades para que puedan ampliar la búsqueda. Un día anterior se enteró que tenía una relación con un señor de 29 años y le prohibió que se viera con él.
El padre de familia contó que aquel sábado él, su esposa y Geidi estaban en el restaurante que poseen. El señor tuvo que retirarse a otro trabajo; mientras que su esposa se quedó recogiendo platos junto a una cocinera. Cuando las dos fueron a la cocina, una de ellas vio que la menor corrió hacia la puerta.
La ayudante intentó agarrarla, pero cuando salió a la calle la adolescente ya se había ido y no pudo ver qué dirección tomó. Por más que su familia intentó buscarla por las inmediaciones no la encontraron por ningún lado y los vecinos tampoco la vieron; por eso, pidió apoyo de las autoridades.
El papá de Geidi pidió los videos de las cámaras de vigilancia de la Municipalidad de Puente Piedra, pero cuando se los mostraron estas giraron y no captaron a su hija; solamente se ve a la señora que trabaja en el restaurante en la calle observando hacia todas direcciones.
Alipio Rojas señaló que contó a las autoridades sobre el señor de 29 años que estaba saliendo con su hija y de inmediato lo capturaron y le quitaron sus pertenencias. Según indicó la policía, no hallaron nada sospechoso o que una con su hija; por eso, lo dejaron en libertad.
Sin embargo, el papá de la menor desaparecida pide que se le investigue más a fondo o se le haga un seguimiento. Asimismo, exige que se amplíe la búsqueda de su hija en los distritos aledaños porque teme que haya sida llevada con engaños o que le suceda algún accidente.
Sobre las características de Geidi Maricielo Rojas Zuta, es de tez blanca, tiene los ojos y el cabello negro, posee la boca mediana, mide 1.50 metros de altura y es de contextura delgada. Con respecto a su vestimenta, portaba un buzo negro, unas sandalias, un polo deportivo de color blanco, una gorra azul con blanca y un caballero corto.
La familia también pide apoyo de la ciudadanía y vecinos para poder hallar a la menor. Para cualquier información sobre su paradero pueden comunicarse al siguiente número: 903011547.
