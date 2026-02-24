Puente Piedra: padre de familia pide ayuda para encontrar a su hija desaparecida de 15 años

¿Cómo desapareció la menor?

El padre de familia contó que aquel sábado él, su esposa y Geidi estaban en el restaurante que poseen. El señor tuvo que retirarse a otro trabajo; mientras que su esposa se quedó recogiendo platos junto a una cocinera. Cuando las dos fueron a la cocina, una de ellas vio que la menor corrió hacia la puerta.

La ayudante intentó agarrarla, pero cuando salió a la calle la adolescente ya se había ido y no pudo ver qué dirección tomó. Por más que su familia intentó buscarla por las inmediaciones no la encontraron por ningún lado y los vecinos tampoco la vieron; por eso, pidió apoyo de las autoridades.

El papá de Geidi pidió los videos de las cámaras de vigilancia de la Municipalidad de Puente Piedra, pero cuando se los mostraron estas giraron y no captaron a su hija; solamente se ve a la señora que trabaja en el restaurante en la calle observando hacia todas direcciones.