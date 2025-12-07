Puente Piedra: padres de menores con capacidades diferentes pide ayuda para que estudien en aulas en buen estado [VIDEO]

Luz Mamani se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar ayuda debido a que varios niños con capacidades diferentes estudian en aulas en mal estado, las cuales no están habilitadas ni aptas para su uso. Estos salones pertenecen a la Institución Educativa N° 2081 Perú Suiza, ubicada en el distrito limeño de Puente Piedra.

La madre de familia indicó que estas aulas son para el Centro de Educación Básica Especial (CEBE), pero al no contar con las condiciones necesarias no pueden estudiar. Los menores de edad están en peligro y deben seguir con sus estudios, pero no pueden y ya está por acabar el año escolar.

Los padres realizarán un plantón en los exteriores del colegio mencionado con el fin de llamar la atención de las autoridades respectivas como el Ministerio de Educación para que les habiliten módulos en los cuales los niños puedan estudiar cómodamente sin preocuparse que sufran algún accidente.