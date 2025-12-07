Puente Piedra: padres de menores con capacidades diferentes pide ayuda para que estudien en aulas en buen estado [VIDEO]

Luz Mamani se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar ayuda debido a que varios niños con capacidades diferentes estudian en aulas en mal estado, las cuales no están habilitadas ni aptas para su uso. Estos salones pertenecen a la Institución Educativa N° 2081 Perú Suiza, ubicada en el distrito limeño de Puente Piedra.
La madre de familia indicó que estas aulas son para el Centro de Educación Básica Especial (CEBE), pero al no contar con las condiciones necesarias no pueden estudiar. Los menores de edad están en peligro y deben seguir con sus estudios, pero no pueden y ya está por acabar el año escolar.
Los padres realizarán un plantón en los exteriores del colegio mencionado con el fin de llamar la atención de las autoridades respectivas como el Ministerio de Educación para que les habiliten módulos en los cuales los niños puedan estudiar cómodamente sin preocuparse que sufran algún accidente.
Este es el oficio mandado por los padres a la Municipalidad de Puente Piedra | Fuente: Rotafono
Los niños con capacidades especiales han aumentado y son alrededor de 48 estudiantes; por eso, el colegio no se da abasto y debe crear más aulas para que puedan estudiar. La señora dijo que la UGEL les dio un terreno, pero nada más y los papás están a la espera de módulos para llevar a sus hijos.
Como se ve en las fotos las paredes y el piso de estos salones tienen rajaduras y están despintadas; además, las carpetas se encuentran en pésimo estado y los padres creen que el techo puede derrumbarse en cualquier momento; sobre todo, si hay un sismo de gran magnitud.
Los papás mandaron un oficio a la Municipalidad de Puente Piedra en el que ponen en evidencia que las aulas del colegio Perú - Suiza 2081 "no mantienen las condiciones de seguridad" y exhortan a que haga las gestiones inmediatas " a fin de mitigar los riesgos". Asimismo, presentan un informe técnico de la estructura de esta casa de estudios, con fotos y recomendaciones.
Las carpetas y paredes de los salones están deteriorados | Fuente: Rotafono
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.