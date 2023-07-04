Reportan la desaparición de ciudadano colombiano que llegó a Lima para realizar turismo hace un año

María del Pilar Moreno busca desesperadamente a su hijo David Arturo Mora Moreno, de 37 años, un ciudadano colombiano, quien desapareció el 23 de enero del año pasado en Lima, cuando viajó al Perú para realizar turismo.

La señora María del Pilar dijo que su hijo David, quien trabajaba como pizzero en la ciudad de Bogotá, partió en un viaje de mochilero por Latinoamérica. Primero visitó Ecuador y luego llegó a Perú.

El 23 de enero de 2024, David Mora se comunicó con su madre desde Lima, pero nunca volvió a llamarla después de esa conversación, según contó María del Pilar Moreno, quien se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda de las autoridades peruanas.

María del Pilar Moreno dijo que cuando acudió a la Policía en Bogotá le indicaron que debe viajar a Perú y dirigirse a la embajada de Colombia en Lima para presentar la denuncia por desaparición, pero debido a limitaciones económicas, no ha podido hacerlo.

David Arturo Mora Moreno es de tez blanca, ojos claros, cabello corto, cejas semi pobladas y rostro redondo. Mide 1.68 metros aproximadamente y es de contextura delgada. Su madre lo califica como un joven tranquilo y trabajador.

La madre de familia implora ayuda. Cualquier información sobre el paradero de su hijo pueden contactarla al siguiente número telefónico (+57) 312 3605 575.