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Rímac: adulto mayor de 90 años desaparece el día de su cumpleaños

Rotafono de RPP | Braulio Zapata Villavicencio salió ayer de su casa para dirigirse a la vivienda de su hermana en el distrito limeño de Villa María del Triunfo, pero no llegó. Su familia pide ayuda para localizarlo.
| | Laura Urbina Saldaña
Braulio Zapata Villavicencio, de 90 años, se encuentra desaparecido desde el 26 de marzo.

Braulio Zapata Villavicencio, de 90 años, se encuentra desaparecido desde el 26 de marzo. | Fuente: Rotafono

El adulto mayor Braulio Zapata Villavicencio, de 90 años, se encuentra desaparecido desde el jueves 26 de marzo, en el distrito limeño del Rímac, en el día de su cumpleaños, cuando acudió a visitar a su hermana en Villa María del Triunfo.

Ayer don Braulio salió a las 7 de la mañana de su casa y tomó un bus con destino a Villa María del Triunfo, pero no ha llegado al hogar de su familiar.  

A través del Rotafono de RPP, Alejandrina Salazar sospecha que su tío pretendía utilizar el tren eléctrico, pero al parecer se desorientó y no llegó a su destino.

“Algunos vecinos que lo vieron por ahí refieren que tomó un carro a San Juan de Lurigancho. Nosotros asumimos que él iba a la estación Pirámide para tomar el tren y bajar en la estación María Auxiliadora, que es donde vive más o menos su hermana, A las 11 de la mañana sus hijas han llamado a la casa de su hermana a preguntar si ya había llegado y no, pues no ha llegado”, comentó Alejandrina.

Sus familiares han iniciado una búsqueda urgente contactando a diversos parientes sin poder localizarlo, por eso piden el apoyo de la comunidad para ubicarlo. 

“Mis familiares comenzaron a preocuparse y han estado llamando a todos los familiares, pero no lo hallamos”, dijo. 

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Características del adulto mayor  

El señor Braulio padece de diabetes y presión alta. Es de tez blanca, cabello blanco, boca mediana, ojos negros, nariz recta. Mide 1.55 metros y es de contextura delgada.

Cualquier información sobre su paradero, puede llamar al siguiente número: 999 207 950 o comunicarse a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional. Su familia está preocupada por su estado de salud. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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Adulto mayor desaparecido Braulio Zapata Rotafono Rímac Villa El Salvador
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