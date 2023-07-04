Rímac: adulto mayor de 90 años desaparece el día de su cumpleaños

El adulto mayor Braulio Zapata Villavicencio, de 90 años, se encuentra desaparecido desde el jueves 26 de marzo, en el distrito limeño del Rímac, en el día de su cumpleaños, cuando acudió a visitar a su hermana en Villa María del Triunfo.

Ayer don Braulio salió a las 7 de la mañana de su casa y tomó un bus con destino a Villa María del Triunfo, pero no ha llegado al hogar de su familiar.

A través del Rotafono de RPP, Alejandrina Salazar sospecha que su tío pretendía utilizar el tren eléctrico, pero al parecer se desorientó y no llegó a su destino.

“Algunos vecinos que lo vieron por ahí refieren que tomó un carro a San Juan de Lurigancho. Nosotros asumimos que él iba a la estación Pirámide para tomar el tren y bajar en la estación María Auxiliadora, que es donde vive más o menos su hermana, A las 11 de la mañana sus hijas han llamado a la casa de su hermana a preguntar si ya había llegado y no, pues no ha llegado”, comentó Alejandrina.

Sus familiares han iniciado una búsqueda urgente contactando a diversos parientes sin poder localizarlo, por eso piden el apoyo de la comunidad para ubicarlo.

“Mis familiares comenzaron a preocuparse y han estado llamando a todos los familiares, pero no lo hallamos”, dijo.