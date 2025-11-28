menu
Rímac: escolar de 15 años necesita ayuda para competir en la Olimpiada de Astronomía y Física

Rotafono de RPP | Braygi Gutiérrez, es la única estudiante peruana, que ha pasado a la ronda global del conocido torneo, a realizarse en enero próximo en Houston, Estados Unidos. Su madre pide el apoyo del Ministerio de Educación y de las autoridades para que pueda viajar.
| | Laura Urbina Saldaña
La familia apela a la solidaridad de las autoridades y de la comunidad para que su hija pueda viajar a Houston a representar al Perú.
| Fuente: Rotafono

Giovanna Espinoza se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir al Ministerio de Educación, a las autoridades y a las empresas que ayuden a su hija Braygi Gutiérrez Espinoza, de 15 años, a viajar a Estados Unidos, con el fin de participar en la Olimpiada de Astronomía y Física Copérnico que se realizarán en enero del próximo año.

Braygi Gutiérrez Espinoza cursa el cuarto grado de secundaria en el colegio privado San Pio X y es la única peruana que competirá en este torneo, que se va a desarrollar el 21 de enero de 2026, en la ciudad de Houston, Texas.

Desde el distrito limeño del Rímac, Giovanna Espinoza dijo que su hija ya pasó a la segunda ronda global, en la que obtuvo una medalla de plata, con un puntaje de 90 de 100, y ahora se prepara para representar al Perú y conseguir la medalla de oro al competir con estudiantes de más de 50 países.

La madre de familia comentó que los costos del viaje de su hija ascienden a los 10 mil soles, que incluye el pasaje aéreo, la alimentación, transporte local y hospedaje, ya que la escolar permanecerá una semana en Houston. 

Giovanna Espinoza apela a la solidaridad de las autoridades y de las instituciones privadas para que su hija siga con sus sueños, pueda viajar y traer la medalla de oro al Perú. Si desean ayudarla pueden comunicarse al siguiente número telefónico 920 310 173.

La Olimpiada Copérnico es una plataforma educativa de Estados Unidos que organiza competiciones para escolares de todo el mundo.

Braygi Gutiérrez es la única peruana que competirá en la Olimpiada de Astronomía y Física en Copérnico.

| Fuente: Rotafono

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
Escolar pide ayuda Olimpiada de Astronomía y Física Copérnico Rotafono Rímac Estados Unidos Ministerio de Educación
