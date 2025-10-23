Rímac: familia logra encontrar a adulto mayor con alzheimer que estuvo tres días desaparecido

¿Cómo desapareció Pedro Cano?

Karina Cano se comunicó con el Rotafono de RPP, días atrás, para pedir ayuda a fin de encontrar a su padre Pedro Cano Gonsales del Valle, de 80 años, diagnosticado con Alzheimer. El adulto mayor había desaparecido el lunes 20 de octubre tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de Breña.

El hecho se dio al promediar las cinco de la tarde, cuando el señor de 80 años salió de su casa, situada en la cuadra dos del jirón Chamaya, sin indicar a nadie qué rumbo tomaría. Cuando sus familiares se dieron cuenta, comenzaron rápidamente con la búsqueda.

