Rímac: familia logra encontrar a adulto mayor con alzheimer que estuvo tres días desaparecido

Pedro Cano Gonsales del Valle tiene 80 años, mide 1.60 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, nariz aguileña, cabello cano y ojos castaños oscuros.
Karina Cano se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que encontraron a su papá luego de estar más de tres días desaparecido tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de Breña.
Hoy por la mañana Patricia Cano, prima de Karina Cano, recibió la llamada de parte de la comisaría de Amancaes indicándole que habían encontrado a Pedro Cano luego de un tiroteo suscitado muy cerca a donde estaba el adulto mayor.
“Cuando lo encuentran a mi tío en la amanecida, hubo un tiroteo por donde él se encontraba, es por eso se encontraba deambulando por la zona y le pidieron sus documentos y lo llevaron a la comisaría”, afirmó Patricia.
Karina Cano se comunicó con el Rotafono de RPP, días atrás, para pedir ayuda a fin de encontrar a su padre Pedro Cano Gonsales del Valle, de 80 años, diagnosticado con Alzheimer. El adulto mayor había desaparecido el lunes 20 de octubre tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de Breña.
El hecho se dio al promediar las cinco de la tarde, cuando el señor de 80 años salió de su casa, situada en la cuadra dos del jirón Chamaya, sin indicar a nadie qué rumbo tomaría. Cuando sus familiares se dieron cuenta, comenzaron rápidamente con la búsqueda.
