Rímac: familia pide ayuda para buscar a adulta mayor con demencia

Familiares de Mirtha Gallardo Hernández, de 82 años, diagnosticada con demencia, se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de la adulta mayor, quien se perdió el miércoles 18 de septiembre, en el distrito limeño Rímac.

Carla Figueroa dijo que su madre vive en el Rímac, pero que una pariente la llevó a su vivienda, situada en Tomás Valle con Dominico, en Callao, de donde salió para acudir a la iglesia San Juan Masías.

Detalló que un sereno la encontró cerca de la medianoche y la subió a un bus con dirección al Rímac, pero su madre no ha llegado a su vivienda. Ella presume que la señora Mirtha se bajó en algún punto de la ruta sin que se sepa su paradero exacto.

La familia se encuentra preocupada porque la adulta mayor padece demencia senil y tiene pérdida de memoria a corto plazo.

La señora Mirtha vestía un pantalón negro, una casaca marrón y zapatos negros. Ella es de tez clara, cabello negro y de contextura delgada.

Cualquier información sobre el paradero de la señora Mirtha Gallardo, puede comunicarse con la familia de la abuelita al siguiente número telefónico 906 139 900 o llamar al 114 de la Policía Nacional.