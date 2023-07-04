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Rímac: madre busca a adolescente de 17 años que desapareció cuando iba rumbo a la casa de su abuela

Rotafono de RPP | Djamil Espinoza Saenz se encuentra desaparecido hace 36 días en el distrito limeño del Rímac. Su madre Grecia pide ayuda para encontrarlo.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Djamil Espinoza Saenz tiene 17 años, mide 1.73 metros, ojos de color ambar, cabello castaño oscuro, tez mestiza y contextura delgada. La última vez que lo vieron, vestía polo de color azul con negro, short rojo con blanco y zapatillas negras.

Djamil Espinoza Saenz tiene 17 años, mide 1.73 metros, ojos de color ambar, cabello castaño oscuro, tez mestiza y contextura delgada. La última vez que lo vieron, vestía polo de color azul con negro, short rojo con blanco y zapatillas negras.

Grecia Elena Saenz Jiménez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hijo Djamil Espinoza Saenz, de 17 años, que se perdió el pasado 20 de abril tras salir de su vivienda e ir a la casa de su abuela, ubicada en el distrito limeño del Rímac.

La señora Grecia contó que su hijo salió a las cinco de la tarde desde su vivienda, ubicada en la cuadra tres de la avenida Los Próceres, después de haber estado con sus amigos para luego ir a la casa de su abuela, que queda a cinco cuadras de la zona. 

Sin embargo, con el pasar de las horas, el menor no retornó a su domicilio. Cuando Grecia le preguntó a la abuela paterna de Djamil si su hijo estaba con ella, la adulta mayor negó que el muchacho haya acudido a su casa.

"Mi hijo lleva desaparecido 36 días. He ido a poner la denuncia a la Policía, he ido a buscar al colegio, he puesto afiches por las calles y redes sociales, he buscando en sus amigos y su enamorada y nadie sabe nada de mi hijo", expresó con angustia. 

Grecia intentó llamar a su hijo, pero su celular sonaba apagado. En la zona tampoco hay cámaras de seguridad. 

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Características del desaparecido

Djamil Espinoza Saenz tiene 17 años y mide 1.73 metros. Es de ojos de color ambar, cabello castaño oscuro, tez mestiza y contextura delgada. La última vez que lo vieron, vestía polo de color azul con negro, short rojo con blanco y zapatillas negras. 

El menor cursa el quinto año de secundaria en el colegio Emblemático Ricardo Benti, situado en el Rímac. 

Grecia está muy preocupada por su hijo, pues hace más de un mes que no tienen noticias de él. La madre de familia hace un llamado a la Policía y al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que se intensifique su búsqueda. 

Si usted lo ha visto, por favor llamar al siguiente número telefónico 904 270 427 o a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional. 

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