Rímac: madre busca a su hija que desapareció hace dos días

Marita Alvarez se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de Irma Navarro, de 14 años, quien fue vista por última vez el pasado 8 de abril, tras llegar a Lima.

Marita cuenta que, en enero pasado, viajó junto con su hija a Trujillo, en La Libertad, para visitar a familiares en la ciudad norteña. Después de tres meses, ellas llegaron a Lima, continuando con el viaje, el martes 7 de abril, para visitar a otro familiar que vive en la zona de Cantagallo, en el Rímac.

Sin embargo, según cuenta la madre, la noche del miércoles, 8 de abril, la menor salió sin avisar a ninguno de sus familiares. Cuando ellos se dieron cuenta, la adolescente de 14 años ya no estaba en casa.