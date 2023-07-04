Rímac: madre busca a su hija que desapareció hace dos días

Irma Navarro tiene 14 años, mide 1.50 metros, de tez mestiza, contextura delgada, ojos y cabellos castaños oscuros.
Marita Alvarez se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de Irma Navarro, de 14 años, quien fue vista por última vez el pasado 8 de abril, tras llegar a Lima.
Marita cuenta que, en enero pasado, viajó junto con su hija a Trujillo, en La Libertad, para visitar a familiares en la ciudad norteña. Después de tres meses, ellas llegaron a Lima, continuando con el viaje, el martes 7 de abril, para visitar a otro familiar que vive en la zona de Cantagallo, en el Rímac.
Sin embargo, según cuenta la madre, la noche del miércoles, 8 de abril, la menor salió sin avisar a ninguno de sus familiares. Cuando ellos se dieron cuenta, la adolescente de 14 años ya no estaba en casa.
Irma Navarro tiene 14 años, mide 1.50 metros, de tez mestiza, contextura delgada, ojos y cabellos castaños oscuros. La última vez que salió de casa, vestía un polo de color plomo, pantalón jean color azul y zapatillas blancas.
Marita hace un llamado a las autoridades para que puedan ayudarla a buscar su hija. Si usted la ha visto, llamar al 920 370 928 o al número de la PNP.
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