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Rímac: madre busca a su hija que desapareció hace dos días

Rotafono de RPP | La madre contó que la última vez que vieron a su hija esta vestía un polo de color plomo, pantalón jean color azul y zapatillas blancas.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Irma Navarro tiene 14 años, mide 1.50 metros, de tez mestiza, contextura delgada, ojos y cabellos castaños oscuros.

Irma Navarro tiene 14 años, mide 1.50 metros, de tez mestiza, contextura delgada, ojos y cabellos castaños oscuros.

Marita Alvarez se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de Irma Navarro, de 14 años, quien fue vista por última vez el pasado 8 de abril, tras llegar a Lima.

Marita cuenta que, en enero pasado, viajó junto con su hija a Trujillo, en La Libertad, para visitar a familiares en la ciudad norteña. Después de tres meses, ellas llegaron a Lima, continuando con el viaje, el martes 7 de abril, para visitar a otro familiar que vive en la zona de Cantagallo, en el Rímac.

Sin embargo, según cuenta la madre, la noche del miércoles, 8 de abril, la menor salió sin avisar a ninguno de sus familiares. Cuando ellos se dieron cuenta, la adolescente de 14 años ya no estaba en casa. 

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Característica de la desaparecida

Irma Navarro tiene 14 años, mide 1.50 metros, de tez mestiza, contextura delgada, ojos y cabellos castaños oscuros. La última vez que salió de casa, vestía un polo de color plomo, pantalón jean color azul y zapatillas blancas.

Marita hace un llamado a las autoridades para que puedan ayudarla a buscar su hija. Si usted la ha visto, llamar al 920 370 928 o al número de la PNP. 

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