Rímac: menor de 13 años y padrastro desaparecen tras salir a vender botellas de agua

Rotafono de RPP | Son más de cinco días que Andreina Charry no sabe nada de su hija ni de su pareja, de nacionalidad venezonala. Ambos salieron con un carrito de compras donde llevaban botellas de aguas y gaseosas en el distrito limeño del Rímac.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
La madre no sabe nada de su hija y de su pareja desde el pasado 29 de enero.

La madre no sabe nada de su hija y de su pareja desde el pasado 29 de enero.

Andreina Charry se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su esposo Ángel Gomez (36) e hija Anthonella Bencomo (13) ambos de nacionalidad venezolana, quienes salieron de su vivienda el pasado 29 de enero, en el distrito limeño del Rímac, para vender botellas de agua, pero hasta el momento no retornan a su hogar. 

La mañana del jueves último, tanto la menor como su padrastro salieron camino a vender botellas de agua y gaseosa con dirección a la Plaza San Martín, en el Cercado de Lima. Andreina quedó con Ángel en encontrarse a la una de la tarde para poder brindarles el almuerzo en la Plaza Grau; sin embargo, llegada la hora, Andreina estuvo esperando a ambos y ninguno llegó a la zona. 

La señora estuvo recorriendo las calles hasta la medianoche del 29 de enero, pero no los llegó a encontrar, por lo que acudió a la comisaría a colocar la denuncia por desaparición. 

Características de los desaparecidos

Ángel Gomez Echenique tiene 36 años, mide 1.60 metros, es de tez trigueña, nariz concava, contextura delgada, cabellos y castaños oscuros. La última vez que fue visto, vestía un polo manga larga color negro, buzo y zapatillas de color anaranjada. 

En el caso de Anthonella Bencomo Charry tiene 13 años, mide 1.65 metros, es de contextura delgada, nariz aguileña, cabello y ojos castaños oscuros. 

Andreina se encuentra muy preocupada por la salud de su hija y su esposo, pues ya son más de cinco días que no sabe ningún dato de ellos. Por favor, si usted los ha visto, llamar al 900 964 779 o comunicarse al 114 de la Policía Nacional. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

desaparecidos PNP búsqueda Rotafono Rímac Plaza San Martín Plaza Grau Venezolanos desaparecidos
