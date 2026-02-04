Rímac: menor de 13 años y padrastro desaparecen tras salir a vender botellas de agua

Características de los desaparecidos



Ángel Gomez Echenique tiene 36 años, mide 1.60 metros, es de tez trigueña, nariz concava, contextura delgada, cabellos y castaños oscuros. La última vez que fue visto, vestía un polo manga larga color negro, buzo y zapatillas de color anaranjada.

En el caso de Anthonella Bencomo Charry tiene 13 años, mide 1.65 metros, es de contextura delgada, nariz aguileña, cabello y ojos castaños oscuros.



Andreina se encuentra muy preocupada por la salud de su hija y su esposo, pues ya son más de cinco días que no sabe ningún dato de ellos. Por favor, si usted los ha visto, llamar al 900 964 779 o comunicarse al 114 de la Policía Nacional.