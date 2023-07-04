Rímac: piden que adulto mayor con mal en el corazón sea trasladado a Hospital Guillermo Almenara

Los especialistas indicaron que el señor de 66 años, necesita una operación para que reemplacen la válvula deteriorada.
Desde el Rímac, Sandra Velasquez se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su padre Luis Alberto Velasquez Farro, de 66 años, quien tiene una infección al corazón y necesita ser referido de urgencia al Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, ubicado en el distrito limeño de La Victoria, para que pueda ser operado.
Según cuenta Sandra, su papá se encuentra internado desde el pasado 15 de febrero en el Hospital de Emergencia Grau de EsSalud debido a una endocarditis aguda, la cual es una infección grave y fulminante del revestimiento interno del corazón (endocardio) y válvulas.
Los especialistas indicaron que el señor de 66 años necesita una operación para que reemplacen la válvula deteriorada y vieron conveniente realizar una referencia, la cual se tramitó desde el pasado nueve de marzo hacia el hospital Guillermo Almenara, por tener la especialidad de cardiología y especialidad cardiovascular; sin embargo, hasta el momento no se tiene respuesta.
“Tiene que ser intervenido, pero lamentablemente lo mismo de siempre no hay camas. Mi papá está propenso a un paro cardíaco y lamentablemente acabando su tratamiento le van dar de alta y ya no seguirá monitoreado”, afirmó Sandra.
El temor de Sandra es que le den de alta a su padre y empeore su salud, mientras queda a la espera de que le acepten la referencia médica.
Sandra Velasquez hace un llamado a las autoridades de EsSalud para que puedan brindar cuanto antes el traslado a su padre.
"Estoy desesperada porque mi papá se puede morir, si no lo operan", exclamó angustiada.
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