Rotafono de RPP: los números oficiales para que la ciudadanía envíe sus denuncias, consultas o emergencias

Frente a un hecho resaltante, emergencia o denuncia, escriba o llame a los números oficiales del Rotafono de RPP al WhatsApp 999001800 o contáctese al teléfono fijo 01-4388008.
Se ha vuelto más sencillo hacer que la voz de la gente sea escuchada.

Se ha vuelto más sencillo hacer que la voz de la gente sea escuchada.

Al Rotafono de RPP llegan a diario diferentes denuncias, pedidos de ayuda social o información de emergencias a nivel nacional. Esta plataforma se ha transformado en el medio principal para que la gente sea escuchada.

Los profesionales del Rotafono de RPP se encargan de la verificación luego de recibir toda la información a través de entrevistas a las personas involucradas. Después, envían a un equipo a desarrollar el caso e invocar, por medio de la multiplataforma de RPP, a las autoridades competentes en busca de soluciones.

¿Cuál es el número del Rotafono de RPP?

Se ha vuelto más sencillo hacer que la voz de la gente sea escuchada. Por ello, el número telefónico fijo es (01) 4388008 y del WhatsApp es el 999001800, el cual permite un flujo de información más rápido.

Envía audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través de este número o descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe. 

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

¿Cuál es el número de RPP?

Si te quieres contactar con alguno de los programas de RPP para hacer llegar tus consultas u opiniones, puedes hacerlo a través de esta vía: 

  • Mensajes y audios de 30 segundos vía WhatsApp: 942 593 607
  • Líneas telefónicas: (01) 212-4100 // (01) 212-7165 // (01) 212-7166
  • Además, también puede hacer llegar sus mensajes o comentarios al YouTube 'RPP Noticias'
Número del Rotafono WhatsApp de Rotafono Rotafono RPP
Villa El Salvador: madre de familia busca a su hija de 14 años que desapareció tras escapar de su casa

Villa El Salvador: madre de familia busca a su hija de 14 años que desapareció tras escapar de su casa

 Chorrillos: familia se reencuentra con abuelito de 87 años que estuvo desaparecido

Chorrillos: familia se reencuentra con abuelito de 87 años que estuvo desaparecido

 San Juan de Miraflores: obrero desaparece cuando se dirigía a su trabajo

San Juan de Miraflores: obrero desaparece cuando se dirigía a su trabajo

 Surco: familia pide ayuda para buscar a joven con discapacidad mental

Surco: familia pide ayuda para buscar a joven con discapacidad mental
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
