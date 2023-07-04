Familia de ciudadano peruano en Rusia pide apoyo para repatriarlo tras ser herido por un dron

Peruano fue herido en Rusia

Apenas pudo hablar con él, dado que las conexiones eran pésimas y le contó que fue designado al equipo de artillería. Luego de unos días, el hombre de 57 años la llamó para decirle que había sufrió el ataque de un dron, el cual mató a varios de sus compañeros, pero él solamente resultó herido.

Inmediatamente fue llevado un hospital para atenderlo. Actualmente se ha recuperado al 98%, pero él tiene mucho miedo y le ha pedido a su esposa que pida ayuda de la Cancillería para que gestione su repatriación al Perú lo más rápido posible.

"Mi esposo quiere regresar a Perú porque él no fue para ese trabajo", comentó al esposa de este señor de 57 años que iba a trabajar en Rusia supuestamente como agente de seguridad y terminó en la zona de conflicto.

