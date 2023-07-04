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Familia de ciudadano peruano en Rusia pide apoyo para repatriarlo tras ser herido por un dron

Rotafono de RPP | "Mi esposo quiere regresar a Perú", comentó la esposa de este señor de 57 años que iba a trabajar en Rusia supuestamente como seguridad y terminó en la zona de conflicto con Ucrania.
| | Victor Pacheco
El ciudadano peruano fue herido, pero ya está casi recuperado

El ciudadano peruano fue herido, pero ya está casi recuperado | Fuente: Rotafono

Una señora se contactó con el Rotafono de RPP para informar que su esposo se encuentra en Rusia, en la zona de conflicto con Ucrania. Él fue llevado con engaños para trabajar supuestamente como agente de seguridad, pero no fue así y terminó herido por un dron hace varios días atrás.

Según narró la ciudadana, su pareja iba a laborar solamente con embajadas, pero finalmente fue captado por el ejército ruso. "Una vez en Rusia, mi esposo me comentó que le hicieron un examen médico completo y de ahí lo pasaron a las bases del ejército, donde le dijeron que tenía que firmar el contrato", sostuvo.

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Peruano fue herido en Rusia

Apenas pudo hablar con él, dado que las conexiones eran pésimas y le contó que fue designado al equipo de artillería. Luego de unos días, el hombre de 57 años la llamó para decirle que había sufrió el ataque de un dron, el cual mató a varios de sus compañeros, pero él solamente resultó herido. 

Inmediatamente fue llevado un hospital para atenderlo. Actualmente se ha recuperado al 98%, pero él tiene mucho miedo y le ha pedido a su esposa que pida ayuda de la Cancillería para que gestione su repatriación al Perú lo más rápido posible.

"Mi esposo quiere regresar a Perú porque él no fue para ese trabajo", comentó al esposa de este señor de 57 años que iba a trabajar en Rusia supuestamente como agente de seguridad y terminó en la zona de conflicto.

Familia pide ayuda de la Cancillería

"Mi esposo quiere regresar al Perú porque él no fue para ese trabajo. Él fue para trabajo de seguridad, como le habían dicho. Él me está pidiendo que por favor lo ayude a regresar", recalcó la esposa del ciudadano peruano en Rusia. Ella indicó que el consulado no le da respuestas alentadoras debido al contrato que firmó.

No obstante, son varios los casos de peruanos que firmaron un contrato a ciegas u obligados; por eso, exige que se les ayude a todos los peruanos en general. La señora ha llamado como en cinco ocaciones a la Cancillería, pero la respuesta es la misma: que debe esperar. Mientras el tiempo transcurre su pareja puede resultar herido nuevamente.

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