Familia de ciudadano peruano que viajó a Rusia para trabajar como seguridad pide ayuda para que sea repatriado

María Mallma se contactó con el Rotafono de RPP para denunciar públicamente que su hermano viajó a Rusia para trabajar como vigilante, pero terminó en la zona de conflicto con Ucrania. Él está herido supuestamente en una aldea de la ciudad de Donetsk y su familia pide su repatriación inmediata.

La señora comentó que han ido a la Cancillería y a la embajada correspondiente, pero no hay recibido apoyo alguno. Ellos viven en Lima, pero el joven residía en Huancavelica y se fue a Rusia el pasado 9 de marzo. No supieron nada más de él desde esa fecha hasta este último domingo 3, que mandó un audio indicando cómo se encontraba.

La ciudadana contó que en Perú trabajaba como vigilante en una mina, pero le prometieron trabajar de lo mismo en el país euroasiático y que ganaría 20 mil dólares. Al llegar ahí le hicieron firmar un contrato que estaba escrito en ruso y fue captado por las fuerzas armadas de aquel país. "A él lo llevaron con engaños", sostuvo.