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Familia de ciudadano peruano que viajó a Rusia para trabajar como seguridad pide ayuda para que sea repatriado

Rotafono de RPP | Un joven de 28 años terminó herido en la zona de conflicto de Rusia con Ucrania, pese a que se le prometió trabajar como seguridad. Su familia pide ayuda porque teme por su vida.
| | Victor Pacheco
Al ciudadano peruano le prometieron 20 mil dólares por trabajar como seguridad en Rusia

Al ciudadano peruano le prometieron 20 mil dólares por trabajar como seguridad en Rusia | Fuente: Rotafono

María Mallma se contactó con el Rotafono de RPP para denunciar públicamente que su hermano viajó a Rusia para trabajar como vigilante, pero terminó en la zona de conflicto con Ucrania. Él está herido supuestamente en una aldea de la ciudad de Donetsk y su familia pide su repatriación inmediata.

La señora comentó que han ido a la Cancillería y a la embajada correspondiente, pero no hay recibido apoyo alguno. Ellos viven en Lima, pero el joven residía en Huancavelica y se fue a Rusia el pasado 9 de marzo. No supieron nada más de él desde esa fecha hasta este último domingo 3, que mandó un audio indicando cómo se encontraba.

La ciudadana contó que en Perú trabajaba como vigilante en una mina, pero le prometieron trabajar de lo mismo en el país euroasiático y que ganaría 20 mil dólares. Al llegar ahí le hicieron firmar un contrato que estaba escrito en ruso y fue captado por las fuerzas armadas de aquel país. "A él lo llevaron con engaños", sostuvo.

El ciudadano peruano trabajaba como vigilante y vivía en Huancavelica

El ciudadano peruano trabajaba como vigilante y vivía en Huancavelica | Fuente: Rotafono

Peruano que está en Rusia pide ayuda

En el audio enviado por su hermano dijo que "los tienen como prisioneros" dentro de una celda y "los tienen amenazados". Asimismo, dijo que les han quitado todas sus pertenencias y que los observan todo el día. "Nos tratan mal. Nos hacen trabajar como esclavos. La comida nos la dan como si fuéramos perros", agregó.

Por dicha razón, le pidió que vaya a la embajada para pedir ayuda porque está mal de salud y teme por su vida. "Sácanos de acá, si hay posibilidades, por favor", le dijo. Por eso, reitera que haga todo lo posible para que las autoridades nacionales lo hallen y lo regresen a Perú rápidamente.

La familia está desesperada porque no tiene conocimiento de qué hacer en estos casos ni recibe ayuda alguna de las entidades peruanas. Por este motivo, hace la denuncia pública a través del Rotafono, ya que no tienen los recursos para viajar hasta dicho continente ni saben a quién recurrir, sostuvo la hermana del joven.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

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