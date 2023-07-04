Peruano falleció en Rusia tras ser llevado a una base militar y familia ayuda para su repatriación

El joven de 25 años llegó a Rusia el 31 de marzo de este año | Fuente: Rotafono
La señora Nilda se comunicó con el Rotafono de RPP para denunciar que su hermano falleció en Rusia este último jueves 29 de abril. Él viajó a dicho país a fines de enero para trabajar supuestamente como agente de seguridad, labor que desempeñaba en Perú. Sin embargo, fue llevado a una base militar rusa.
La ciudadana contó que su hermano de 25 años fue herido luego de pisar una bomba y estuvo dos días sin recibir ayuda médica. Ella hace esta denuncia pública para que las autoridades peruanas hagan las gestiones respectivas para realizar su repatriación lo antes posible.
La mujer dio a conocer que hace unos meses atrás, su hermano fue contactado por un hombre que le ofreció trabajo como miembro de seguridad en Rusia, con una oferta económica mucho mayor a lo que percibía en Lima. El 31 de marzo viajó a este país, pero jamás trabajó como lo que se le prometió y recibió un buen trato.
Del mismo modo, dijo que la última vez que habló con él fue el 13 de abril y le aseguró que estaba en primera línea en la zona de conflicto con Ucrania. No hubo mayor comunicación, pero un compañero suyo sí habló con ella y le señaló que su hermano estuvo herido sin recibir apoyo alguno durante dos días.
Esta persona sostuvo que pidieron ayuda al ejército ruso para que sea llevado a un establecimiento médico por helicóptero u otro transporte, pero no le hicieron caso y finalmente murió por falta de atención. La familia está asustada e indignada y necesita apoyo del Estado para que sea orientada.
Cabe mencionar que desde el último fin de semana han llegado al Rotafono de RPP denuncias sobre ciudadanos peruanos desaparecidos que han sido captados bajo engañosas ofertas laborales para viajar a Rusia. Sus familias piden ayuda al Gobierno peruano para que los regresen al país. Por su parte, la Cancillería ya inició los trámites respectivos con dicho país y pidió explicaciones sobre lo acontecido.
📄Comunicado de Prensa 014-26: Sobre la situación de los peruanos en Rusia.— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) April 29, 2026
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Comunicado de la Embajada de Rusia en el Perú
Tomando en cuenta la preocupación de las familias peruanas por el destino de sus familiares quienes firmaron un contrato para prestar servicio militar en las Fuerzas Armadas de Rusia, la Embajada de Rusia en el Perú comunica lo siguiente.
En nuestro país se respeta profundamente la decisión de los ciudadanos extranjeros de participar en la defensa de su soberanía y seguridad, así como de incorporarse al servicio militar en las Fuerzas Armadas de Rusia conforme al procedimiento establecido.
La Embajada reafirma su disposición permanente a tomar todas las medidas necesarias para obtener, a la brevedad posible, información sobre la base de solicitudes formalmente presentadas. Todo lo anterior – de conformidad con las legislaciones de la Federación de Rusia y de la República del Perú, así como en interacción únicamente con las personas de contacto, especificadas por los ciudadanos peruanos en los contratos.
Las citadas solicitudes pueden ser presentadas en la Sección Consular de la Misión Diplomática dentro del horario de atención o por correo electrónico: lima@dks.ru o a través de la línea directa (01) 264-04-04. Las mismas deben incluir la información sobre la persona en mención (nombre, apellido, fecha de nacimiento, número de pasaporte, preferiblemente - detalles del contrato) y los datos del solicitante (nombre, apellido, parentesco y número telefónico).
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
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