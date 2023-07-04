Peruano falleció en Rusia tras ser llevado a una base militar y familia ayuda para su repatriación

Joven llegó a Rusia en enero

La mujer dio a conocer que hace unos meses atrás, su hermano fue contactado por un hombre que le ofreció trabajo como miembro de seguridad en Rusia, con una oferta económica mucho mayor a lo que percibía en Lima. El 31 de marzo viajó a este país, pero jamás trabajó como lo que se le prometió y recibió un buen trato.

Del mismo modo, dijo que la última vez que habló con él fue el 13 de abril y le aseguró que estaba en primera línea en la zona de conflicto con Ucrania. No hubo mayor comunicación, pero un compañero suyo sí habló con ella y le señaló que su hermano estuvo herido sin recibir apoyo alguno durante dos días.

Esta persona sostuvo que pidieron ayuda al ejército ruso para que sea llevado a un establecimiento médico por helicóptero u otro transporte, pero no le hicieron caso y finalmente murió por falta de atención. La familia está asustada e indignada y necesita apoyo del Estado para que sea orientada.

Cabe mencionar que desde el último fin de semana han llegado al Rotafono de RPP denuncias sobre ciudadanos peruanos desaparecidos que han sido captados bajo engañosas ofertas laborales para viajar a Rusia. Sus familias piden ayuda al Gobierno peruano para que los regresen al país. Por su parte, la Cancillería ya inició los trámites respectivos con dicho país y pidió explicaciones sobre lo acontecido.