Peruano que viajó a Rusia para trabajar como seguridad fue herido tras ser llevado a zona de conflicto

Lee Roldan Tanchive vivía en la ciudad de Trujillo, en la región de La Libertad hasta marzo de este año. Hace unos meses atrás, se contactó hace semanas con una persona apodada 'Halcón' y consiguió un trabajo en Rusia. En marzo llegó a dicho país para trabajar supuestamente como agente de seguridad.

Sin embargo, su familia se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que fue engañado. Al final, fue llevado por el ejército ruso a la zona de conflicto con Ucrania y actualmente se encuentra herido. Su sobrina Estrella Inga Roldan hace esta denuncia público y pide ayuda al Estado para que sea repatriado lo antes posible.