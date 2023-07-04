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Peruano que viajó a Rusia para trabajar como seguridad fue herido tras ser llevado a zona de conflicto

Rotafono de RPP | Este ciudadano peruano de 41 años viajó a Rusia a fines de marzo por trabajo, pero al final lo llevaron a la zona de enfrentamiento con Ucrania y su familia pide ayuda para repatriarlo.
| | Victor Pacheco
El señor de 41 años fue herido y lo dejaron practicamente abandonado a su suerte

El señor de 41 años fue herido y lo dejaron practicamente abandonado a su suerte | Fuente: Rotafono

Lee Roldan Tanchive vivía en la ciudad de Trujillo, en la región de La Libertad hasta marzo de este año. Hace unos meses atrás, se contactó hace semanas con una persona apodada 'Halcón' y consiguió un trabajo en Rusia. En marzo llegó a dicho país para trabajar supuestamente como agente de seguridad.

Sin embargo, su familia se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que fue engañado. Al final, fue llevado por el ejército ruso a la zona de conflicto con Ucrania y actualmente se encuentra herido. Su sobrina Estrella Inga Roldan hace esta denuncia público y pide ayuda al Estado para que sea repatriado lo antes posible.

El señor fue a Paris primero ante de llegar a Rusia el pasado 23 de marzo

El señor fue a Paris primero ante de llegar a Rusia el pasado 23 de marzo | Fuente: Rotafono

Peruano terminó en zona de conflicto con Rusia

La ciudadana contó que su tío fue llevado al país ruso con mentiras y necesita apoyo inmediato, ya que ha sido prácticamente abandonado por las fuerzas de dicho país. "Al llegar fue obligado a formar parte del ejército ruso y enviado a la guerra en primera línea sin su consentimiento", señaló.

El señor de 41 años solamente puede comunicarse con su pareja y pide apoyo inmediato, ya que resultó herido durante un enfrentamiento. Asimismo, le comentó que cuando se recupere será enviado nuevamente al campo de batalla. Por dicha razón, exhorta a que la Cancillería se ponga en acción lo más rápido posible.

Familia pide apoyo de Cancillería

"Nuestra familia está completamente desesperada. Esto no solo es un caso humanitario urgente, sino también una posible situación de reclutamiento bajo engaño y vulneración de derechos de un ciudadano peruano en el extranjero", exclamó la mujer.

En ese sentido, exige la intervención rápida de la Cancillería para que vuelva a Perú. "Mi tío no tenía conocimiento que él iría a la guerra", recalcó. Además, añadió que su esposa ha viajado a Lima para hacer las gestiones respectivas con la embajada, pues es fundamental que se actué con rapidez.

Cabe mencionar que durante los últimos días han llegado varios casos al Rotafono de peruanos heridos que viajaron a Rusia para trabajar, pero terminaron en la zona del conflicto con Ucrania. Las autoridades del país indicaron que están llevando a cabo la comunicación y pedido al país euroasiático.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

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