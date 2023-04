San Bartolo: familia busca a su perro llamado Dalton perdido hace más de dos meses

¿Cómo se perdió Dalton?

La ciudadana contó que ella vive junto a su padre y su hermano en dicha zona de Lima, pero aquel día su hermana fue a visitarlos. Ella fue con su bebé y con bastantes cosas; por eso, su papá la ayudó a embarcarla. Para eso, abrió las puertas de su casa y el perrito salió del hogar.

Fiorela Napan no se encontraba en su vivienda cuando esto sucedió; por ello, no pudo ayudar. Su padre no le hizo mucho caso a Dalton cuando este salió a la calle. Pese a ello, intentó meterlo, pero la mascota no quiso entrar, es así que lo dejó afuera.

El perro se estaba yendo por la carretera de la Panamericana Sur, así que él lo espantó para que se alejara de esa zona; esa fue la última vez que lo vio. Él regresó a su casa y se durmió, pensando que la mascota iba a regresar, pues a veces salía a hacer sus necesidades y volvía.

Sin embargo, no volvió y por más que salió a buscarlo por los alrededores no lo encontró. Cuando la señora Fiorela fue a su casa en San Bartolo al día siguiente, su padre le confirmó que Dalton no había vuelto. Ella alertó al personal de Serenazgo del distrito limeño, pero no ha logrado obtener alguna información.