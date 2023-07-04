menu
San Borja: adulta mayor quechuahablante desapareció tras salir de su casa rumbo a Gamarra

Rotafono de RPP | La anciana de 67 años padece de discapacidad intelectual y su familia dijo que se iba a Gamarra la mañana del pasado jueves 14 de agosto y desde ese día no se sabe nada de ella.
| | Victor Pacheco
La señora sufre de discapacidad intelectual y necesita apoyo

La señora sufre de discapacidad intelectual y necesita apoyo | Fuente: Rotafono

Yrene Maura Fabián Onofre es una adulta mayor que vino hace un mes y medio de Junín a Lima para estar con sus familiares. Sin embargo, el pasado jueves 14 de agosto salió rumbo al Emporio Comercial de Gamarra para comprar unos productos, pero no volvió a su casa, ubicada en la calle Comercio, en la urbanización San Juan Masías, distrito limeño de San Borja.

El esposo de la tía de la señora desaparecida, Isaías Arco Bastidas, se puso en contacto con el Rotafono de RPP para reportar este hecho y solicitar apoyo de las autoridades correspondientes para ampliar la búsqueda de la anciana de 67 años; así como, de la ciudadanía en general.

¿Cómo desapareció la adulta mayor?

El señor Isaías comentó que Yrene Fabián salió sola de su vivienda al promediar las 9.00 a. m.  y solamente avisó que se dirigía a Gamarra. Desde esa vez, sus familiares no saben nada de ella y la han buscado por los alrededores de su hogar y han preguntado a los vecinos, pero no encontraron nada.

La señora sufre de discapacidad intelectual y debe estar desorientada. Por dicha razón, Arco Bastidas hizo esta denuncia pública, para que los vecinos o negocios entreguen a la policía los videos de las cámaras de vigilancia y, de esta manera, puedan ver hacia dónde se fue o que carro tomó la adulta mayor.

Característica de la anciana perdida

Yrene Fabián Onofre es de tez mestiza, tiene los ojos y el cabello de color negro, su boca es mediana, la nariz es recta, mide 1.56 metros de estatura y es de contextura regular. Sobre la vestimenta que llevaba el día de su desaparición llevaba puesto una casaca de color guinda, un buzo de color camello y unas zapatillas.

Para cualquier información sobre su posible paradero o si la han visto pueden comunicarse al siguiente número: 933544955 o al 977363347.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

