San Borja: adulta mayor quechuahablante desapareció tras salir de su casa rumbo a Gamarra

Yrene Maura Fabián Onofre es una adulta mayor que vino hace un mes y medio de Junín a Lima para estar con sus familiares. Sin embargo, el pasado jueves 14 de agosto salió rumbo al Emporio Comercial de Gamarra para comprar unos productos, pero no volvió a su casa, ubicada en la calle Comercio, en la urbanización San Juan Masías, distrito limeño de San Borja.

El esposo de la tía de la señora desaparecida, Isaías Arco Bastidas, se puso en contacto con el Rotafono de RPP para reportar este hecho y solicitar apoyo de las autoridades correspondientes para ampliar la búsqueda de la anciana de 67 años; así como, de la ciudadanía en general.

