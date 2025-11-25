menu
San Borja: buscan a adulto mayor con Alzheimer que escapó de casa de reposo

Rotafono de RPP | Don Ángel Rodolfo Canches Flores, de 68 años, tiene Alzheimer severo y su familia pide ayuda para encontrarlo.
| | Laura Urbina Saldaña
Una familia busca con desesperación a Ángel Rodolfo Canches Flores, de 68 años, un adulto mayor que padece de Alzheimer severo.

Una familia busca con desesperación a Ángel Rodolfo Canches Flores, de 68 años, un adulto mayor que padece de Alzheimer severo. | Fuente: Rotafono

Una familia busca con desesperación a Ángel Rodolfo Canches Flores, de 68 años, un adulto mayor con Alzheimer severo, quien escapó de una casa de reposo el lunes 24 de noviembre en el distrito limeño de San Borja.

Ana Belén Díaz dijo que su suegro Ángel Canches salió del albergue, situado en la cuadra dos del jirón Pissarro, a las 10:21 de la mañana, debido a que el personal dejó una puerta sin seguro.

La familia denunció que la dueña de la casa de reposo les notificó de la desaparición del señor Ángel Canches con dos horas de retraso y hasta el momento no pueden localizarlo.

Ana Belén y su pareja Ángel Canches Guevara buscan al adulto mayor, quien vestía una cafarena blanca, un pantalón gris y en la mano llevaba una polera negra.

Ellos piden ayuda a la comunidad y a los agentes de la Policía Nacional y de Seguridad Ciudadana para que se intensifique la búsqueda y les brinden los videos de las cámaras de vigilancia, a fin de lograr su pronta ubicación.

Características de adulto mayor 

Don Ángel es de tez mestiza, ojos negros, boca mediana, nariz recta y cabello blanco. Mide 1.60 metros y es de contextura delgada. Además, sufre de calvicie.

La última vez fue visto en el cruce del jirón Cavalini y la avenida Javier Prado. Cualquier información puede comunicarse con sus familiares al 980712060 o llamar al 114 de la Policía Nacional.

Don Ángel vestía una cafarena blanca, un pantalón gris y en la mano llevaba una polera negra.

| Fuente: Rotafono

