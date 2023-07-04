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San Borja: familia busca a menor de 11 años con autismo que desapareció tras salir de su casa

Rotafono de RPP | La última vez que lo vieron fue al frente del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Usaba audífonos rojos.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Thiago tiene 11 años, padece autismo, mide 1.41 metros, de tez trigueña, de cabellos y ojos oscuros.

Thiago tiene 11 años, padece autismo, mide 1.41 metros, de tez trigueña, de cabellos y ojos oscuros.

Edwin Illescas Arredondo se comunicó con el Rotafono para reportar la desaparición de su hijo Thiago Illescas Ticona, de 11 años, que se perdió tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de San Borja.

Edwin contó que la desaparición se dio al promediar las cuatro y media de la tarde cuando el menor salió del jirón Paseo del Bosque y se dirigió caminando hasta la avenida Angamos.

La última vez que lo vieron fue al frente del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ubicado en el distrito limeño de Surquillo. Edwin indicas que su hijo no se comunica fácilmente. 

"Su mamá iba corriendo pero no respondía al llamado y él avanzó más rápido. Él padece de autismo, no se comunica verbalmente, una cuadra antes de llegar a la Estación Angamos lo perdió de vista", afirmó Edwin. 

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Características del menor

Thiago tiene 11 años, padece autismo, mide 1.41 metros, de tez trigueña, de cabellos y ojos oscuros. La última vez que lo vieron vestía caffarena color guinda, audífonos rojos y pantalón marrón. La familia está sumamente preocupada por la seguridad. Si usted lo  ha visto, llamar al 985 859 678.

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