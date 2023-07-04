San Borja: familia busca a menor de 11 años con autismo que desapareció tras salir de su casa

Edwin Illescas Arredondo se comunicó con el Rotafono para reportar la desaparición de su hijo Thiago Illescas Ticona, de 11 años, que se perdió tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de San Borja.



Edwin contó que la desaparición se dio al promediar las cuatro y media de la tarde cuando el menor salió del jirón Paseo del Bosque y se dirigió caminando hasta la avenida Angamos.



La última vez que lo vieron fue al frente del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ubicado en el distrito limeño de Surquillo. Edwin indicas que su hijo no se comunica fácilmente.



"Su mamá iba corriendo pero no respondía al llamado y él avanzó más rápido. Él padece de autismo, no se comunica verbalmente, una cuadra antes de llegar a la Estación Angamos lo perdió de vista", afirmó Edwin.

